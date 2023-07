Ungarns erster digitaler Ausstellungsraum in Budapest eröffnet

„Die Ausstellung ist eine Verschmelzung von digitaler Kunst und Sakralität“, bringt Dávid Vigh, künstlerischer Leiter von Cinema Mystica und Kurator der Ausstellung, die neue Attraktion der ungarischen Hauptstadt auf den Punkt.

Kann digitale Kunst visionär sein? Kann sie sakrale Inhalte vermitteln? Kann sich die Technologie einem höheren Zweck unterordnen? Wie kann künstliche Intelligenz für die Produktion von transformativen Inhalten eingesetzt werden? Diese Fragen werden durch das Spektakel beantwortet. Die Besucher können in eine sinnliche Reise durch die Welt der Kunst mit ihren Lichtern, Klängen und Grafiken eintauchen.

Immersive Erfahrung

Im Kontext der Ausstellung bezieht sich der Begriff immersiv auch auf Räume, Objekte und Objektfolgen, die betreten oder umrundet werden können, wobei die visuelle und akustische Erfahrung 360°, also dreidimensional, ist. In einer immersiven Erfahrung wird der Betrachter zum aktiven oder passiven Teilnehmer am Kunstwerk und überschreitet die Grenzen, die die klassische Kunst seit Jahrtausenden gesetzt hat. Die Ausstellungsräume verwandeln sich in mystische Welten, in denen die Grenzen zwischen Realität und Vision verschwimmen und in denen der Betrachter zum Teilnehmer des Werks wird. Die Besucher erwarten im Cinema Mystica 20 interaktive, digitale Kunstinstallationen in zehn Räumen.

Digitaler Arbeitsraum

Zu den Künstlern von Cinema Mystica gehören sowohl einheimische als auch ausländische Kreative, von denen die meisten Mitglieder der Global Illumination-Gemeinschaft sind und welche die seit langem bestehende Vision verwirklicht haben. Cinema Mystica soll mehr sein als nur eine spannende und einzigartige Attraktion im Stadtzentrum. Langfristig soll es ein digitaler Arbeitsraum für Künstler sein, eine Plattform, eine Drehscheibe, wo sie über Kunst, Digitalisierung und neue Technologien sprechen können.

Tickets für Erwachsene, die online oder vor Ort gekauft werden können, kosten umgerechnet 15,50 EUR, Studenten und Senioren bezahlen 12 EUR und Kinder von 3-12 Jahren 9,50 EUR. Familienkarten (zwei Erwachsene, zwei Kinder unter 12 Jahren) sind für 39,50 EUR erhältlich. https://cinemamystica.net/en