Mein Schiff stellt Kabinen-Konzept des Neubaus vor

Das achte Schiff der Mein Schiff Flotte, das erste einer neuen Schiffsklasse, verspricht den Gästen „Wohlfühlen neu erleben!“ - auch in ihren Kabinen. Die Innen- Außen- und Balkonkabinen des neuen Schiffes werden Gästen so, ob alleine, zu Zweit oder als Familie (bis zu sechs Personen in den Familien-Außenkabinen) den größtmöglichen Freiraum und Stauraum in neuem Design bieten, so TUI Cruises in der heutigen Aussendung.



Mehr Balkonkabinen - auch für Alleinreisende

Neben dem Ausbau des Anteils an Balkonkabinen - dieser soll auf 85% gesteigert werden - wird es auch eine besondere Neuheit für Alleinreisende geben: So werde diesen, neben den Innen- und Außenkabinen, die es auch bereits auf der Mein Schiff 7 geben wird, an Bord des achte Schiffs auch Balkonkabinen geboten. Damit kommt TUI Cruises dem Wunsch vieler Gäste nach, die als Alleinreisende von ihrem Balkon aufs Meer blicken möchten.

„Als wir dieses Schiff geplant haben, war es uns wichtig, dass es in allen Bereichen, neben dem Besten aus Bewährtem und Beliebtem, auch Neuentwicklungen gibt, die die Gäste sich wünschen. Deshalb werden wir auf diesem Schiff auch erstmals Balkonkabinen für Einzelreisende anbieten“, sagt Wybcke Meier, CEO TUI Cruises. „Der hohe Anteil an Balkonkabinen und das besonders großzügige Gast-Raum-Verhältnis sind Markenzeichen der Mein Schiff Flotte. Das wird auch bei diesem Schiff so bleiben.“

Es gilt zu beachten, dass Daten und Beschreibungen abweichen können, da sich das Schiff aktuell im Bau befindet. Aktuelle Information und regelmäßige Updates zum achten Schiff der Mein Schiff Flotte finden Interessierte unter: www.meinschiff.com/das-achte-schiff (red)