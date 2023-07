RSSC: Neue kulinarische Landausflüge im Mittelmeer

Die neuen außergewöhnlichen Ausflüge, die in Zusammenarbeit mit lokalen Küchenchefs und kulinarischen Experten entwickelt wurden, versprechen Gästen unvergessliche neue Ausflüge in Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und die Türkei. Überall dort können Gäste künftig feinste regionale Köstlichkeiten genießen und mehr über die Geheimnisse einer authentischen Küche erfahren.

"Mit seiner reichen Geschichte und seiner vielfältigen Kultur, bietet das Mittelmeer die perfekte Kulisse für verlockende kulinarische Abenteuer. Wir freuen uns, unser Angebot an Landausflügen zu erweitern und unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten zu bieten, ihrer Leidenschaft für Reisen und kulinarische Genüsse zu frönen, während sie an Bord der luxuriösesten Flotte der Welt im Mittelmeer unterwegs sind", so Andrea DeMarco, Präsidentin von Regent Seven Seas Cruises.

Neue kulinarische Erlebnisse

Die neuen Landausflüge sind ein wesentlicher Bestandteil des Epicurean Perfection Programms von Regent. Ein Programm, das die Gäste in die Aromen der Welt eintauchen lässt und die Geschichte und Kultur der Destinationen erlebbar macht.

Einige Highlights der neuen europäischen Landausflüge mit kulinarischem Schwerpunkt sind:

Minoan Gastronomy Through History Heraklion (Kreta), Griechenland – im Reisepreis inkludierter Landausflug: Gäste nehmen an einem Kochkurs in einem Restaurant im Amnisiades-Park teil, umgeben von alten Olivenbäumen. Sie entdecken die antike gesunde minoische Küche, bestehend aus Meeresfrüchten, Ziege, Wild, Linsen, Früchten und Nüssen, begleitet von einem lokalen Wein. Die Gäste tauchen ein in die Geschichte der frühen Bewohner Kretas und lernen mehr über die minoische Kultur, während sie eine authentische Mahlzeit mit lokalen Bio-Zutaten zubereiten. Einige Gerichte werden in einem Ofen im minoischen Stil gebacken, angereichert mit Olivenöl, das von den alten Bäumen des Parks generiert wurde.

Cooking Class with Local Chef Pergamon (Dikili), Türkei – im Reisepreis inkludierter Landausflug: In einem Restaurant in Pergamon, das von griechischen und römischen Ruinen umgeben ist, lernen die Gäste die traditionelle türkische Küche kennen. Nach einem kurzen Rundgang durch die historischen Stätten der Stadt beginnt der Kochkurs, bei dem der Schwerpunkt auf lokalen Zutaten liegt. Unter Anleitung des Küchenchefs bereiten die Gäste eine Vielzahl regionaler Gerichte zu, darunter Hirtensalat, Yuvalama-Suppe und Adana-Kebab aus Lammfleisch. Anschließend genießen die Teilnehmer ihre Kreationen, zusammen mit einem Wein aus der Region. Das Menü hängt wird saisonal konzipiert und garantiert frische und köstliche Zutaten.

Farm to Table Amalfi-Style Amalfi/Positano, Italien – Regent Choice Landausflug 114 EUR p.P.: Hier besichtigen die Teilnehmer einen Biobauernhof in Scala – einem Dorf im Hinterland, das im 4. Jahrhundert gegründet wurde. Sie erfahren mehr über biologische Anbaumethoden und verkosten die natürlichen Aromen der Produkte. Das Mittagessen, das mit frischen Zutaten vom Bauernhof zubereitet wird, bietet zudem einen wunderschönen Panoramablick. Das Menü variiert je nach Saison. Der Bauernhof liegt im Landesinneren und ist im Besitz der Familie Ciccio, die die Besucher durch ihre Weinberge, Obstplantagen und Gemüsefelder führt.

Porto’s Port Wine Cellars Porto, Portugal – Regent Choice Landausflug 114 EUR p.P: Die Teilnehmer begeben sich auf eine malerische Fahrt durch Porto, gefolgt von einem köstlichen Abendessen, zu dem der berühmte Portwein gereicht wird. Das historische Viertel von Porto wurde von der UNESCO für seine architektonische Bedeutung ausgezeichnet. Neben Sehenswürdigkeiten wie der Casa da Música und der Taufstelle des Entdeckers Heinrich des Seefahrers, tauchen sie ein in die Kultur Portos und erfahren etwas mehr über die Herstellung von Portwein. In der Graham's Port Lodge in Gaia genießen sie verschiedene Vorspeisen, perfekt kombiniert mit verschiedenen Portweinen, darunter der erfrischende Graham's Extra Dry White.

Weitere Informationen zu den neuen Landausflügen unter: www.rssc.com (red)