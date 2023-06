Celebrity Cruises stellt Karibik-Programm 2024 vor

Wie Celebrity Cruises kürzlich verkündete werden 2024 das ganze Jahr über zwei Schiffe in der Karibik kreuzen: Neben doppelt so vielen Routen ab April 2024 wird Celebrity-Gästen dabei auch erstmals die Möglichkeit geboten, einen Perfect Day at CocoCay, der Privatinsel von Royal Caribbean auf den Bahamas, zu erleben.

„Unsere Kunden haben immer wieder nach mehr Möglichkeiten gefragt, diese atemberaubende Region das ganze Jahr über zu besuchen, und haben den Wunsch nach einem privaten Inselziel geäußert“, erklärt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Durch die Einführung unseres neuen Programms können wir in der Sommersaison in allen Top-Destinationen ein Schiff der Edge-Klasse anbieten.”

Karibik-Programm 2024

Die Celebrity Beyond wurde im April 2022 in Dienst gestellt und ist aktuell das neueste Mitglied der revolutionären Edge-Klasse von Celebrity Cruises. Von ihrem neuen Heimathafen in Fort Lauderdale aus wird die Celebrity Beyond sieben- bis neuntägige Kreuzfahrten zu Traumzielen wie Grand Cayman, Mexiko, den ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao sowie den Bahamas einschließlich Perfect Day at CocoCay anbieten.

Die Celebrity Reflection wird sogar zweimal in der Woche in Fort Lauderdale ablegen und zum ersten Mal vier- und fünftägige Kurz-Trips im Programm haben. Während des gesamten Sommers stehen fast 40 Reiserouten zur Auswahl – sie führen nach Perfect Day at CocoCay und Bimini (Bahamas) sowie nach Key West.

Das neue Sommerprogramm für die Karibik 2024 ist ab sofort freigeschaltet.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.de

Sommerrouten der Edge-Klasse

Hier sind die Schiffe der Edge-Klasse im Sommer 2024 unterwegs:

Während die Celebrity Beyond in der Karibik unterwegs ist, kommt die Celebrity Apex im Sommer 2024 in Europa zum Einsatz. Apex-Gäste können ab Mai sowohl die norwegischen Fjorde und das „Beste Skandinaviens“ als auch spannende Ziele in Spanien und Portugal erleben. Heimathafen ist Southampton.

Im Sommer 2024 wird erstmals auch die Celebrity Ascent nach Europa kommen – das Schiff geht Anfang Dezember dieses Jahres auf Jungfernfahrt. Die Celebrity Ascent steuert auf ihren Mittelmeer-Routen Häfen in Griechenland, in der Türkei, in Italien, Frankreich und Spanien an. Die acht-, zehn- und dreizehntägigen Kreuzfahrten starten in Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen).

Das erste Schiff und Namensgeber der modernen Edge-Klasse wird im Sommer 2024 in Seattle stationiert und von hier aus achttägige Kreuzfahrten nach Alaska anbieten. Die Touren der Celebrity Edge führen unter anderem durch den unberührten Endicott Arm Fjord und zum Dawes Gletscher. Ein Stopp erfolgt auch in Victoria (British Columbia). (red)