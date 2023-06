Corps Touristique: Einladung zur Sommerlounge 2023

Corps Touristique Austria, der Dachverband von 32 internationalen Fremdenverkehrsämtern, die am österreichischen Markt tätig sind, möchte seinen PartnerInnen auch in diesem Jahr für die gute Zusammenarbeit und tolle Unterstützung danken und lädt deshalb am Mittwoch, den 5. Juli 2023, ab 18.00 Uhr auf die Summerstage ein.

15. Sommerlounge der Destinationen

"Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns bereits zum fünfzehnten Mal in den Sommer starten würden. Für Getränke, gutes Essen und mitreißende Musik ist gesorgt. Sie müssen nur noch gute Stimmung mitbringen."

Diese Einladung richtet sich auch in diesem Jahr an alle ReisebüromitarbeiterInnen und ReiseveranstalterInnen sowie touristischen PartnerInnen und PressevertreterInnen. Das Motto der heurigen - bereits 15. Ausgabe - lautet dabei: "Go Green" - der Dresscode daher: "Casual & Grün".

Datum: 5. Juli 2023

5. Juli 2023 Uhrzeit / Dauer : ab 18:00 Uhr bis ca. 24:00 Uhr

ab 18:00 Uhr bis ca. 24:00 Uhr Location: Summerstage (U4-Station Roßauer Lände, 1090 Wien, www.summerstage.at)

Summerstage (U4-Station Roßauer Lände, 1090 Wien, www.summerstage.at) Programm: Get-together, Quiz, Networking & Party

Anmeldung: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter: corps-touristique@hotmail.com notwendig!

Weitere Hinweise:

Die Sommerlounge der Destinationen findet auch bei Schlechtwetter statt!

Anreise: Wenn Sie aus der U4-Station „Roßauer Lände“ heraustreten, führt gleich links beim U-Bahn-Ausgang eine Treppe auf die untere Ebene der Summerstage, direkt ans Ufer des Donaukanals, wo sich das Lokal von Ossi Schellmann befindet. (red)