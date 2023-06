Hamburg: Hercules-Musical feiert 2024 Weltpremiere

Damit wird die Hansestadt am 24. März des kommenden Jahres weltweit der erste Ort sein, an dem das brandneue Musical Hercules aufgeführt wird - mit neuen Liedern, die von den Komponisten und Textern Alan Menken und David Zippel extra für die Bühnenadaption geschrieben werden. Regie und Choreographie der neuen Produktion stammen von Tony-Preisträger Casey Nicholaw (Aladdin) und Co-Choreographin Tanisha Scott.

Hamburg Tourismus hat Tickets und die passende Übernachtungspauschale für alle Musical-Fans im Angebot.

Weltpremiere in Hamburg

Erstmals wird in den nächsten Monaten ein Disney Musical entwickelt, das in Hamburg seine Weltpremiere feiert. „Wir fühlen uns geehrt, nun unseren sechsten Titel zu präsentieren - eine Disney Theatrical Weltpremiere und damit eine historische Premiere für diesen dynamischen Markt", so Thomas Schumacher, President & Producer Disney Theatrical Productions.

Stage Entertainment hat Hamburg in den letzten Jahren zu einem echten Unterhaltungshotspot gemacht, der zu den besten der Welt gehört – nicht umsonst zählt die Hansestadt hinter New York und London zu den Top 3 der Musicalhauptstädte weltweit.

"Ein göttlicher Musicalspaß"

Inspiriert durch den 1997 erschienenen und gleichnamigen Animationsfilm der Walt Disney Studios erwartet die Zuschauer ein brandneues musikalisches Abenteuer.

Disneys Hercules ist die Geschichte eines Halbgottes, der sich auf die Suche nach seinem Platz in der Welt begibt. Hercules, Sohn des Zeus, wird als Baby entführt und wächst unter Menschen auf. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat und sein Vater kein Geringerer als der mächtige Zeus ist. Um aber auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist.

Das Musical garantiert wie gewohnt große Gefühle, mitreißende Musik und kraftvolle Stimmen, spektakuläre Bühnenbilder und aufwendige Kostüme – ein göttlicher Musicalspaß für Jung und Alt.

Angebot für Musical-Fans

Für alle Musical-Fans, die die Show mit einem Städtetrip verbinden möchten hat die Hamburg Tourismus GmbH ein Musical-Package geschnürt: Ab 162 EUR pro Person gibt es eine Übernachtung inkl. Frühstück im gewählten Hotel, ein Musicalticket sowie die Hamburg-CARD, das Entdeckerticket für freie Fahrt mit Bus, Bahn und den Hafenfähren. Wer nur das Musical-Ticket benötigt, erhält dieses ab 59,99 EUR.

Weitere Infos unter: www.hamburg-tourism.de (red)