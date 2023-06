TUI Cruises: Erste Einzelheiten zum neuen Schiff

Der erste der beiden Neubauten, die in dieser Werft entstehen, soll das "Mein Schiff-Gefühl" auf ein neues Level heben, so TUI Cruises in der Aussendung. "Wohlfühlen neu erleben!" ist das Motto - sodass sich Stammgästen, Kreuzfahrtbegeisterten und Neukunden auf ein noch vielfältigeres Angebot in den Bereichen Kulinarik, Entspannung und Entertainment freuen dürfen. Und auch bei den Kabinen und Suiten erwarte Gäste des neuen Schiffs, das Ende 2024 in Dienst gestellt werden soll, Neues.

Bei all diesen Neuheiten sei es TUI Cruises dennoch wichtig, bei den Gästen Beliebtes fortzusetzen. Weshalb auch auf dem Neubau die Mein Schiff Premium-Inklusiv-Leistungen, gelten werden.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Fincantieri Werft und all den beteiligten Architekten, Designern und unseren sehr engagierten Mitarbeitenden, das Mein Schiff Konzept konsequent weiterentwickelt haben, so dass jedes einzelne Deck für eines steht: ,Wohlfühlen neu erleben‘“, sagt Wybcke Meier, CEO TUI Cruises. „Uns ist das Feedback unserer Gäste wichtig und fließt auch immer in unsere Neubauten ein. Deshalb überzeugt dieses Schiff mit viel Freiraum für individuelle Bedürfnisse, innovativen kulinarischen Konzepten und einer komplett neu gestalteten Entertainment-Welt.“

Video: Skizze des 8. Schiffs

Erstes Schiff mit Gas-Antrieb

Das besondere an der neuen Schiffsklasse bezüglich Nachhaltigkeit: Der Neubau fährt mit Flüssiggas, perspektivisch könne das Schiff aber auch mit emissionsarmen und klimafreundlichen Bio- und E-LNG betrieben werden – ein wesentlicher Schritt hin zur klimaneutralen Kreuzfahrt. Darüber hinaus wird es mit verbesserten Katalysatoren (Stickoxidminderung auf Euro-6 Norm) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Dieser sichere einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb während der Hafenliegezeit (etwa 40% der Betriebszeit). Um eine noch effizientere Abfallverarbeitung zu erreichen, wird das Schiff mit einem innovativen System ausgestattet, welches organische Abfälle durch eine thermische Behandlung zerkleinern und für die weitere Nutzung an Land aufbereiten kann.

„Die Investition in Flüssiggas-betriebene Schiffe ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur emissionsfreien und klimaneutralen Kreuzfahrt. LNG dient hier als Brückentechnologie. Perspektivisch werden wir BIO-LNG oder E-LNG einsetzen, welches entweder aus biogenen Quellen oder synthetisch aus erneuerbarer Energie erzeugt wird“, erklärt Wybcke Meier.

Nachhaltigkeit im Fokus

Im Zuge des nachhaltigen Wachstums sind bis 2026 drei weitere Schiffsneubauten geplant. Bis 2030 will TUI Cruises erste klimaneutrale Kreuzfahrten anbieten.

Bereits heute verfügt die Reederei über eine der modernsten und umweltfreundlichsten Kreuzfahrtflotten weltweit: Alle bisherigen Schiffsneubauten zeichnen sich durch ihre herausragende Energie-Effizienz aus und verbrauchen rund 30% weniger Treibstoff als Schiffe vergleichbarer Größe. Darüber hinaus sind sie mit einem kombinierten Abgasnachbehandlungssystem, bestehend aus einem Abgaswäscher („Scrubber“) sowie Katalysatoren ausgestattet, welches die Schwefelemissionen um bis zu 99%, die Stickoxidemissionen um bis zu 75% und den Partikelausstoß um bis zu 60% verringert.

Aktuelle Information und regelmäßige Updates zum achten Schiff der Mein Schiff Flotte finden Interessierte unter: www.meinschiff.com/das-achte-schiff (red)