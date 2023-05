Condor fliegt im Winter wieder direkt nach Tobago

Next Slide

Vom 7. November 2023 bis zum 9. April 2024 geht es wieder jeweils dienstags in knapp zehn Stunden zur Antilleninsel. Die Flüge werden dabei mit einer brandneuen A330-900neo durchgeführt und sind bereits buchbar.

Alicia Edwards, Executive Chairwoman der Tobago Tourism Agency (TTAL), begrüßt die Fortsetzung der Partnerschaft: und sagt dazu: "Wir freuen uns, Condor Airlines wieder auf Tobago willkommen zu heißen. Die Entscheidung der Airline reflektiert die wachsende Beliebtheit, die Tobago im deutschsprachigen Markt genießt und ermöglicht Gästen eine unkomplizierte Anreise zu unserem Inselparadies." Auch Angelika Wegner, Tobagos Repräsentantin im deutschsprachigen Markt, freut sich über die Fortsetzung der Route und ergänzt: "Die Direktflugverbindung bedient die anhaltende Nachfrage deutschsprachiger KundInnen und stärkt damit wesentlich unsere Bemühungen, die Gästezahlen aus dem europäischen zweitwichtigsten Quellmarkt weiter auszubauen.”

Neues Infoangebot für Agents

Um das anhaltende Interesse deutschsprachiger KundInnen an Tobago weiter auszubauen, plant das TTAL umfangreiche Vertriebs- und Marketingkampagnen.

Zur Unterstützung der KollegInnen im Reisebüro und im Veranstalterumfeld sind Inforeisen, Workshops und E-Learning-Angebote in Planung. Darüber hinaus soll die offizielle Website www.tobagobeyond.com um einen speziellen Trade-Bereich erweitert werden.

Ausbau der touristischen Infrastruktur

Ergänzend werden auf Tobago mehrere Projekte initiiert, um die touristische Infrastruktur unter nachhaltigen Gesichtspunkten qualitativ aufzuwerten.

Neben einer Verbesserung der Hafenanlage und dem Ausbau des internationalen Flughafens entstehen derzeit mehrere hochwertige Hotelangebote. Jüngst fand der Spatenstich für ein neues Mariott Hotel am Rocky Point statt, das 2025 eröffnen soll. Parallel entsteht derzeit das Ferienresort Elephant Tree Beach Club and Villas, das 2024 die Pforten öffnen möchte.

Mit dem Comfort Inn & Suites hat in der Hauptstadt Scarborough bereits die jüngste Hoteleröffnung, nur wenige Minuten vom Hafen entfernt, stattgefunden.

Weitere Informationen zu Tobago unter: www.tobagobeyond.com (red)