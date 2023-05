Etihad kündigt neue Japan-Strecke an

"Es ist uns eine Freude, erstmalig Flüge nach Osaka anbieten zu können. Osaka, als eine der kosmopolitischsten Städte der Welt, bietet unseren Besuchern ein reiches kulturelles Erbe und eine unübertroffene Gastfreundschaft", äußert Antonoaldo Neves, CEO von Etihad Airways, seine Begeisterung über die Neuerung. Und erklärt weiter: "Diese neue Verbindung öffnet auch den Weg für Besucher aus Osaka nach Abu Dhabi. Wir freuen uns, Gäste in unserer dynamischen Heimatstadt willkommen zu heißen und ihnen Zugang zu unserem stetig wachsenden globalen Netzwerk zu ermöglichen."

Die neue Strecke soll künftig mit Boeing 787-9 Dreamliner bedient werden. Tickets für Strecke sind ab sofort auf der Webseite etihad.com verfügbar.

Das kosmopolitische Reiseziel Osaka

Bekannt als die "Küche Japans", lockt Osaka mit einer erstklassigen kulinarischen Szene, die von Michelin-Stern-Restaurants bis hin zu unkonventionellen Lokalen reicht, die Delikatessen wie Takoyaki (Tintenfischbällchen), Okonomiyaki (herzhafte Pfannkuchen) und Sushi servieren.

Abgesehen von den gastronomischen Köstlichkeiten bietet Osaka BesucherInnen die Möglichkeit, in der örtlichen Burg eine Zeitreise in die Samurai-Ära zu unternehmen, das lebendige Dontonbori-Viertel mit seinen neonbeleuchteten Straßen und unendlichen Unterhaltungsmöglichkeiten zu erkunden oder sich in einem der zahlreichen Einkaufsviertel der Stadt dem Shopping zu widmen. (red)