Neuer Markenauftritt von Club Med

Club Med enthüllt eine modernisierte Markenidentität, die vom Studio Bleu Paris entworfen wurde - das erste Rebranding seit 2014 - und eine aufregende Entwicklung des Markengebiets signalisieren soll. Die Neugestaltung sei dabei Teil des neuen Markenauftritts mit dem Gedanken, die Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen und sie zur begehrenswertesten Lifestyle-Urlaubsmarke auf dem Markt zu machen.

Freundlicher, frischer, cooler

Ein selbstbewusster, verspielter und kühner "Trident", der die eigene Kategorisierung der Resorts symbolisiert, bleibt nach wie vor das erkennbare Club Med Markenzeichen. Aktualisiert wurde hingegen die Farbpalette die nun in erdigen Tönen daher kommt, und so die Harmonie mit der Natur, vermitteln soll.

Die Club Med Exclusive Collection wurde ebenfalls mit neuen visuellen Codes aufgefrischt, um das Luxus-Erlebnis zu präsentieren.

Select Tours - Generalvertretung in Österreich

Club Med wird seit über 15 Jahren exklusiv von Select Tours & Clubs GmbH in Österreich vertreten. Damit verfügt die All-Inclusive-Clubmarke über die eigene Reservierungszentrale mit zentralem Sitz in Wien am Opernring 9/6. Den Kunden steht ein erfahrenes Team von engagierten reisebegeisterten und erfahrenen Reiseprofis zur Verfügung, das die optimale Betreuung der österreichischen Kunden sicherstellt und in die All-Inklusive Club Med Welt einführt.

Darüber hinaus bietet Club Med österreichischen Reisebüros ab sofort ein sehr einfaches Online-Buchungstool an. Über die Internetseite www.clubmed.at können Agents online für ihre Kunden buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung der Option. Mit der erhaltenen Buchungsnummer können sie Select Tours Austria per E-Mail an clubmed@select-tours.at kontaktieren, um die Buchung abzuschließen und ihre Provision dafür zu erhalten.

Neues von Club Med

Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie setzte Club Med seinen Expansionskurs im Jahr 2021 mit vier Resort-Eröffnungen, darunter Club Med Seychelles (Afrika), Club Med Lijiang (China), Club Med Québec (Kanada) und Club Med La Rosière (französische Alpen).

Die Marke hat außerdem vier Renovierungen abgeschlossen, darunter Club Med Albion (Mauritius), Club Med Peisey-Vallandry (Französische Alpen), Club Med Pragelato Sestriere (Italienische Alpen), und Club Med Marrakech (Marokko). (red)