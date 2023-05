Israel: Neuer Informationsdienst für Reisende

Durch das neue digitale Angebot haben Israel-Reisende ab sofort neue Optionen, sich vor, während und nach ihrer Reise über die Destination zu informieren. So können Touristen ihre Fragen auf Englisch über die drei Kanäle: WhatsApp, E-Mail oder Facebook an Mitarbeiter des Ministry of Tourism stellen. Diese bieten ihnen so unter anderem Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Events, Touren, Verkehrsmitteln, Unterkünften und vielem mehr. Der Service ist dabei rund um die Uhr verfügbar.

Kontakte zum virtuellen Tourismusbüro:

Die Kontaktdetails finden sich auch auf der Website des Ministeriums unter: www.gov.il (red)