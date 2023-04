nicko cruises: Charity-Reise an Bord der nickoVISION

Vom 26. bis zum 29. November 2023 können Kunden an Bord des Flussschiffs nickoVISION ein viertägiges Soul- und Food-Event in Zusammenarbeit mit dem Mukoviszidose Selbsthilfe e.V. erleben. Für abwechslungsreiches Programm sorgen zahlreiche Stargäste und ein Teil der Einnahmen aus dem Kabinenverkauf geht als Spende an den Mukoviszidose Selbsthilfe e.V.

Reisen & Gutes tun

Die nicko cruises Schiffsreisen GmbH möchte mit dieser Charity-Reise Aufmerksamkeit auf die angeborene Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose lenken. Außerdem geht ein Teil der Einnahmen aus dem Kabinenverkauf als Spende an den Mukoviszidose Selbsthilfe e.V., um damit Forschungsprojekte, Öffentlichkeitsarbeit und einen Sozialfond für Betroffene und deren Familien zu finanzieren und gleichzeitig Hoffnung zu schenken.

„Ich freue mich, dass es uns gemeinsam mit nicko cruises gelungen ist, ein so schönes Event auf die Beine zu stellen,“ so Daniel Kemp, Vorstandsvorsitzender des Mukoviszidose Selbsthilfe e.V. „Ich habe selbst eine 12-jährige Tochter mit Mukoviszidose und aus dieser Motivation arbeite ich mit Leidenschaft stellvertretend für alle betroffenen Familien – denn ich möchte meine Tochter erwachsen werden sehen.“ so Kemp weiter.

Charity-Reise auf der Donau

Passagiere können sich auf eine entschleunigende Flussreise auf der Donau von Passau über Wien und Melk zurück nach Passau freuen. Für ein abwechslungsreiches Programm - nicht nur an Land - sorgen zahlreiche Stargäste: Der Fernseh- und Sternekoch Robin Pietsch serviert kulinarische Köstlichkeiten, die Sängerin Annemarie Eilfeld verzaubert die Gäste bei einem „Magic Diva" Konzert und die Sängerin Tess „Dynamite" Smith sorgt mit den größten Hits von Tina Turner und anderen großen Stars für einen unvergesslichen Abend. Zudem haben alle Reisenden die Möglichkeit, die drei Stars bei einem Meet & Greet in der Lounge näher kennenzulernen.

Weitere Informationen zur Charity-Reise unter: www.nicko-cruises.de/soul-und-food-event (red)