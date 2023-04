AUA fliegt neu nach Porto

Der Erstflug von Austrian Airlines startete am Samstag, den 1. April 2023, um 12:25 Uhr vom Flughafen Wien Schwechat mit der Flugnummer OS 445. Das Flugzeug mit einer Zwei-Klassen-Konfiguration, Business und Economy Class, erreicht den Porto Airport (OPO) circa dreieinhalb Stunden später um 14:45 Uhr.

Diese Flugdaten gelten ab sofort für jeden Samstag. Dienstags fliegt die Airline von 10:20 Uhr bis 12:40 Uhr von Wien nach Porto und zurück von 13:25 Uhr bis 17:40 Uhr. Donnerstags ist der Abflug um 09:25 Uhr ab Wien, die Ankunft in Porto um 11:45 Uhr. Der Rückflug von Porto ist an diesem Tag um 12:30 Uhr angesetzt und erreicht Wien um 16:45 Uhr.

Porto: Portugals aufstrebendes Reiseziel

Porto und die Region Nordportugal werden bei Reisenden immer beliebter: So verzeichnete das Reiseziel 2022 eine Umsatzsteigerung von 22% im Vergleich zu 2019. 2023 stiegen die touristischen Einkünfte um weitere 17%. Einen besonderen Einfluss auf diese positive Entwicklung habe dabei die Douro-Region. Sie ist „European Wine City 2023“ und veranstaltet bis Ende des Jahres unter dem Motto „All Around Wine, All Around Douro“ zahlreiche Events und Aktivitäten.

Darüber hinaus zieht insbesondere das Naturangebot Urlauber in die Region. Der Peneda-Gerês-Nationalpark sowie das geschützte Gebiet Corno de Bico, der Azibo-Stausee und die Lagunen von Bertiandos und S. Pedro d’Arcos gehören zu den Naturschätzen Nordportugals. (red)