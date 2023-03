A-Rosa: Neue Vor- & Nachprogramme für Paris und Lyon

Gästen, die ihre Flussreise in Frankreich verlängern möchten, bietet das deutsche Unternehmen, ab sofort neue hinzubuchbare Pakete dafür. Die verlängerten Aufenthalte in der französischen Hauptstadt Paris und in Lyon fügen sich damit in den erweiterten Premium alles inklusive-Tarif ein, welcher Kunden ab dieser Saison geboten wird. Außerdem werden im Sommer 2023 neu sogenannte Schmetterlingsfahrten - eine Kombination aus Reisen auf der Seine und der Rhône - geboten.

Zusätzliche Pakete für Paris & Lyon

Das Vor- oder Nachprogramm in Paris beinhaltet zwei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel, spannende Erlebnisse in der französischen Metropole und Transfers zum Schiff oder zum Bahnhof sowie Flughafen. Während des Aufenthalts haben die Gäste die Möglichkeit, das Zentrum von Paris bei einem halbtägigen Ausflug zu erkunden, welcher auch eine einstündige Bootstour entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten beinhaltet. Ein weiteres Highlight ist eine ausgiebige Besichtigung und Führung durch die Gärten Jardin des Plantes & Les Tuileries.

Das Vorprogramm in Lyon beinhaltet ebenfalls zwei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel sowie die Transfers. Neben einer Food-Tour durch Lyon mit Verkostungen und einem Stadtrundgang, bietet das Paket einen Ausflug nach Beaujolais in die Weinberge. Dort erwarten die Gäste eine Weinverkostung und ein Mittagssnack auf dem Weingut Domaine Paire sowie die Besichtigung der Stadt Oingt.

„Mit den neuen Vor- & Nachprogrammen in Paris und Lyon entsprechen wir dem Wunsch unserer Gäste, nach einem noch intensiveren Erlebnis in diesen beiden Metropolen. Wir haben ein sehr umfangreiches Programm mit etlichen Inklusivleistungen, aber auch genügend Zeit für individuelle Erlebnisse geschaffen“, kommentiert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH, das neue Angebot.

Termine Paris (Seine)

Vorprogramm: 20.6. 2023

20.6. 2023 Nachprogramm: 1.6. 2023 - 7.9. 2023

Termine Lyon (Rhône)

Vorprogramm: 15.6. 2023 - 10.8. 2023 -|14.9. 2023 - 12.10.2023

Preis: Die Pakete sind ab 629 EUR buchbar.

Weitere Informationen unter: www.a-rosa.de/frankreichintensiv

Kombi-Reisen auf Seine und Rhône

Gästen, die sowohl Seine als auch Rhône bereisen möchten, werden auch dafür im Sommer 2023 verschiedene Terminen geboten. So können beispielsweise zwei je einwöchige Reisen mit einem zwei nächtigen Zwischenaufenthalt in einem Hotel in Paris oder Lyon zu einem 16 nächtigen Reiseerlebnis kombiniert werden. Ebenfalls sind Kombinationen aus einer 5 Nächte-Reise und einer 7 Nächte-Reise möglich. Werden entsprechende Frankreich-Kreuzfahrten zusammen gebucht, wird ein Kombi-Rabatt von 10% gewährt.

Preisbeispiel: Die Kombination "Seine Erlebnis Normandie" & "Rhône Route Classique" 7 + 7 Nächte ist beispielsweise ab 3.246,20 p.P. buchbar. Abfahrten: Juni – August 2023. (red)