Hapag-Lloyd: Neue Mittel- und Südamerika-Expeditionen bis 2025

Die HANSEATIC spirit startete gestern, am 19. März 2023, erstmals seit ihrer Indienststellung im Jahr 2021 auf das Abenteuer Amazonas und schlängelt sich so durch den größten Regenwald der Welt bis nach Iquitos/ Peru. Je nach Wetter- und Strömungsbedingungen haben die Gäste an Bord dabei die Möglichkeit mit den Zodiacs verschlungene Seitenarme zu erkunden.

„Die Amazonas-Expeditionen von Hapag-Lloyd Cruises sind besonders beliebt bei unseren Gästen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir momentan der einzige Anbieter sind, der bis hinauf nach Iquitos fährt“, erklärt Isolde Susset, Leiterin Expeditionskreuzfahrten und Touristik von Hapag-Lloyd Cruises.

Weiterer Höhepunkt der Südamerika-Expeditionen ist die beeindruckende, 80 Kilometer lange Tagespassage durch den Panamakanal, auf die sich das Schwesterschiff HANSEATIC inspiration in Kürze begibt.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Auf allen Reisen hat der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und Umwelt für Hapag-Lloyd Cruises höchste Priorität. Die Expeditionsflotte verfügt über modernste Umwelttechnik und verzichtet, wie alle fünf Schiffe der Flotte, komplett auf den Einsatz von Schweröl und verwendet schwefelarmes Marine Gasöl.

Des Weiteren sind die Schiffe mit PROMAS Ruder mit Spezial-Propeller ausgestattet und haben eine besondere Rumpfkonstruktion – beides trägt zur Treibstoffreduktion und somit zur Verringerung von Emissionen bei.

Darüber hinaus wird jede Reise von fachkundige Experten, darunter Ethnologen, Biologen oder auch Botaniker begleitet, um Reisenden auch umfassendes Wissen über die jeweilige Destination zu vermitteln.

Reisebeispiele

Für Kurzentschlossene:

Expedition Süd- und Mittelamerika mit Panamakanal: Von Puntarenas/Costa Rica unter anderem über Bahia Solano/Kolumbien, Isla de la Plata/Ecuador, Isla Gorgona/Kolumbien nach Colon/Panama, 13.04. bis 28.04.2023 (15 Tage), inkl. An- und Abreisepaket ab 9.790 EUR pro Person (bei Doppelbelegung). Weitere Informationen HIER

Für Vorausplaner:

Expedition Amazonas (stromabwärts): Von Iquitos/Peru geht es stromabwärts mit zahlreichen Expeditionsaktivitäten und Zodiac-Anlandungen sowie Stationen in Rio Negro und Manaus/Brasilien durch die Breveskanäle bis zum Mündungsdelta in Belem/Brasilien, 24.4. bis 15.5.2025 (21 Tage), inkl. An- und Abreisepaket ab 17.450 EUR pro Person (bei Doppelbelegung). Weitere Informationen HIER

