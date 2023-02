AIDA: Neue Kunstreisen für 2023

David Tollmann, Charles Fazzino, Ed Heck und Devin Miles: Diese Künstler sind in diesem Jahr wieder live an Bord und stellen ihre interessanten und abwechslungsreichen Werke auf den AIDA Schiffen aus. Die Künstler zeigen eine große Auswahl an Stilen und Techniken und präsentieren ihre vielfältigen Arbeiten. Damit erhalten Liebhaber und Sammler die Chance, die Künstler hautnah zu erleben und ihre Werke mit persönlicher Widmung zu erwerben.

Zum Programm der Kunst Exklusiv Reisen zählen:

Exklusiver Sektempfang mit den Künstlern zum Auftakt der Reise

Vernissage, Gespräche und Signierstunde mit den Künstlern

Individuelle Kombination mit Day Spa oder Ausflug in einem der Anlaufhäfen

Fotoshooting mit den Künslern

Persönliche Betreuung durch Momme Jantz, Art Consultant, sowie den Galeristen an Bord von AIDAcosma

Kunst Exklusiv Reisen 2023

David Tollmanns Werke bestechen durch ihre Unverwechselbarkeit, Ausdruckskraft, Stärke und Farbigkeit. Strahlende Leuchtkraft und abstrakte Formensprache stehen für seine Kunst.

Kunst Exklusiv Reise: David Tollmann und seine Kunstwerke können Gäste der Mittelmeerreise mit AIDAcosma vom 14. bis 21. Oktober 2023 kennenlernen.

Charles Fazzino ist ein angesagter Pop-Art-Künstler aus New York City, der für seine farbenfrohen und glitzernden 3D-Konstruktionen bekannt ist. Seine Werke finden sich in den Privatsammlungen von Prominenten wie Bill und Hillary Clinton und George Bush. Seit vielen Jahren thematisiert der Künstler öffentliche Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder den American Super Bowl und gestaltete am 31. Dezember 2022 am New Yorker Times Square die Leuchtfassade der Nasdaq.

Kunst Exklusiv Reise: Charles Fazzino und seine Kunstwerke können auf der Reise durch den Orient mit AIDAcosma vom 7. bis 14. April 2023 bestaunt und erworben werden. Eine weitere Möglichkeit, ihn und seine Werke zu erleben, gibt es auf der Reise „Mediterrane Schätze ab Mallorca“ mit AIDAcosma vom 7. bis 14. Oktober 2023.

Schwungvoll gemalte Figuren mit kräftigen Farben und markanten Umrissen sind typisch für den amerikanischen Künstler Ed Heck. Eine Portion Charme, Ironie und Alltagskomik lässt sich in jedem der Werke entdecken. Singing, Swinging, Rocking Pop Art von Ed Heck ist seit vielen Jahren nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und Europa zum Markenzeichen geworden. Unter dem Motto „The World of Ed Heck“ entwickelt er seine Kunst aus seiner Leidenschaft für Musik und für die Tierwelt.

Kunst Exklusiv Reise: Ed Heck ist vom 3. bis 10. Februar 2023 an Bord von AIDAcosma im Orient unterwegs und reist außerdem vom 30. September bis 7. Oktober 2023 mit den Gästen durch das Mittelmeer.

Ikonen der Film- und Zeitgeschichte der 50er- und 60er- Jahre bestimmen die Motive von Devin Miles, dem Wegbereiter der neuen Modernen Pop Art in Deutschland. In seinen Werken verschmelzen die Schönheiten der Glitzerwelt wie Marylin Monroe, Audrey Hepburn und Romy Schneider, Helden wie James Dean oder Sean Connery und Symbole dieser Zeit des weltweiten Aufbruchs zu einzigartigen Collagen. Auch politische Ereignisse und historische Bezüge fließen in seine Arbeit ein. So baut Devin Miles eine künstlerische Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart.

Kunst Exklusiv Reise: Auf der Mittelmeerreise mit AIDAcosma vom 18. bis 25. August 2023 kann man die Werke von Devin Miles an Bord bewundern.

Nähere Informationen zu den "Kunst Exklusiv Reisen" unter: www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/aidaplus/galeriekuenstler-live (red)