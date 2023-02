Umfrage: 62% der ÖsterreicherInnen planen 2023 eine Solo-Reise

Allein zu verreisen wird immer beliebter: so gaben bei einer aktuellen Erhebung - bei der insgesamt 500 in Österreich lebende Personen im Alter von 25-55 Jahren befragt wurden - rund 69% der Männer und ca. 56% der Frauen an, für 2023 einen Solotrip zu planen. Ein Fünftel, also ca. 20%, hat den Solo-Trip auch bereits gebucht.

Urlaub ohne Freunde & Familie

Nicht nur Singles (55%) entscheiden sich dafür, sondern zunehmend auch Menschen in einer festen Partnerschaft. So interessieren sich beinahe drei Viertel (74%) aller Menschen in einer Beziehung sowie 68% aller Verheirateten für eine Solo-Reise.

Auch fehlende Mitreisende (4%) sind selten der Grund dafür, vielmehr spielen eigene intrinsische Motive eine größere Rolle für die Befragten. So gibt ein Großteil an, dass Freiheit (35%), eigene Erfahrungen sammeln (35%), neue Orte entdecken (32%), etwas Neues ausprobieren (25%), das eigene Selbstvertrauen stärken (23%) sowie Selbstfindung (29%) ausschlaggebende Faktoren für den Solo-Urlaub sind.

"Reisen ist eine fantastische Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und seinen Horizont abseits des Bekannten zu erweitern. Ich möchte alle ermutigen, ihren Traumurlaub in diesem Jahr zu priorisieren und das meiste aus ihrer kostbaren freien Zeit herauszuholen - ob allein oder in Gesellschaft", so Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe, Middle East & Africabei NCL.

Ziele der Solo-Reisenden

Alleinreisende sind 2023 sehr offen, wenn es um die Wahl ihrer bevorzugten Destination geht: Gut ein Drittel (38%) möchte innerhalb Europas verreisen und nennt kurze Reisezeit (61%), Sicherheit (49%) sowie Kosten (35%) als Gründe für diese Entscheidung.

Ein Fünftel der Alleinreisenden (20%) bevorzugt hingegen internationale Ziele wie die USA (29%), Australien (22%), Neuseeland (20%) oder Thailand (18%). Wenn es um die Wahl der Urlaubsregion geht, sind alleinreisende Männer (22%) offener für eine internationale Urlaubserfahrung, während Frauen (41%) eher zu europäischen Destinationen tendieren.

Kreuzfahrten unter den Top 5 Reisearten

51% der Befragten gaben an, in den nächsten drei Jahren eine Kreuzfahrt antreten zu wollen, und bereits 10% haben eine Kreuzfahrt gebucht, die sie allein unternehmen wollen. Kreuzfahrten sind bei Männern (57%) beliebter als bei Frauen (48%). Männer schätzen so insbesondere die Möglichkeit, mehrere Orte während einer Reise zu besuchen (59%), ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (37%) sowie ein einmaliges Urlaubserlebnis (36%) als Vorteile einer Kreuzfahrt.

Spezielles Konzept für Alleinreisend

NCL hat bereits 2010 ihr Studio-Konzept, das speziell auf die Bedürfnisse von Alleinreisenden zugeschnitten und preislich entsprechend gestaltet ist, lanciert. Die speziellen Studios sind mittlerweile auf acht Schiffen der NCL-Flotte zu finden, darunter auch das neueste Schiffe der Reederei, die Norwegian Viva. Das zweite Schiff aus NCLs Prima-Klasse, sticht diesen Sommer mit insgesamt 73 Studio-Kabinen in See. Neben Zugang zur Studio-Lounge und dem Austausch mit weiteren Alleinreisenden haben Gäste so die Möglichkeit, di Zeit an Bord entweder allein oder mit neu gewonnenen Bekannten zu verbringen.

Die Norwegian Viva wird ihren ersten Sommer im Mittelmeer verbringen und dabei südeuropäische Häfen wie Lissabon (Portugal), Venedig (Triest) und Rom (Civitavecchia) in Italien sowie Athen (Piräus) in Griechenland anlaufen. In der Wintersaison 2023/2024 startet sie ab San Juan (Puerto Rico) zu sonnenverwöhnten Solo-Reisen.

Details zur Befragung:

Die Erhebung wurde im Auftrag von Norwegian Cruise Line (NCL) in Zusammenarbeit mit OnePoll im Zeitraum vom 22. Dezember 2022 bis 5. Jänner 2023 durchgeführt. Hierfür wurden 500 Personen im Alter von 25-55 Jahren in Österreich befragt. (APA / red)