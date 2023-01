Air France stockt China-Angebot wieder auf

Die Fluggesellschaft erhöht schrittweise ihre Flüge zwischen dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle und China, nachdem die chinesischen Behörden angekündigt haben, ihre Reisebeschränkungen aufzuheben.

Air France fliegt derzeit nach:

Peking (Flughafen Peking-Hauptstadt), einmal pro Woche;

Shanghai (Flughafen Shanghai Pudong), zweimal wöchentlich, demnächst dreimal wöchentlich, gültig ab 3. Februar 2023;

Hongkong, Flüge wurden am 9. Jänner 2023 dreimal wöchentlich wieder aufgenommen.

Ab dem 1. Juli 2023 beabsichtigt Air France jeden Zielort wieder täglich ab dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle anzufliegen.

Flüge nach Shanghai werden mit einer Boeing 777-300 ER durchgeführt, die mit den neuesten Langstreckenkabinen von Air France ausgestattet ist und über 369 Sitzplätze (48 in Business, 48 in Premium Economy, 273 in Economy) verfügt. Flüge nach Peking und Hongkong werden mit einer Boeing 787-9 durchgeführt, die mit 279 Sitzplätzen ausgestattet ist (30 in Business, 21 in Premium Economy, 228 in Economy).

Weitere Informationen zu den China Flügen

Alle hier erwähnten Flugpläne unterliegen Änderungen der Reisebeschränkungen und behördlichen Genehmigungen. Außerdem fordert Air France seine Kunden dazu auf, sich weiterhin vor Reiseantritt über die am Zielort geltenden Einreise- und Dokumentationsvorschriften zu informieren.

Für Flüge von/nach China gelten besondere Maßnahmen, darunter das obligatorische Tragen einer Maske für alle Passagiere ab 6 Jahren und ein negativer PCR-Test vor dem Abflug.

Weitere Informationen unter: www.airfrance.com (red)