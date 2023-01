A-Rosa stellt Special-Reisen 2023 vor

Nach den erfolgreichen Probeläufen im Herbst 2022 werden die neuen Special- und Event-Reisen das Angebot des Rostocker Unternehmens auch in der Saison 2023 bereichern. „Nach den erfolgreich erprobten Special-Reisen im Herbst 2022, freuen wir uns sehr in der kommenden Saison das volle Programm dieser neuen Reisen umzusetzen. Wir bieten unseren Gästen einen im Reisepreis bereits inkludierten Mehrwert und werden ihnen somit einzigartige A-Rosa Momente präsentieren. Wir wissen, dass sie großen Wert auf das Entertainment an Bord legen und kommen dem mit den neuen Special-Reisen nach“, so A-Rosa Senior Marketing Manager Stefan Sprunk.

Special- & Event-Reisen 2023

Wellbeing: Diesem immer bedeutsameren Thema widmen sich gleich zwei Profis an Bord der A-Rosa Schiffe. Gesundheitscoach Ulrike Homuth bietet täglich Yoga-Sessions an und referiert in Vorträgen zu den Themen Fitness, Ernährung und Gesundheit.

Mindfulness-Trainerin Fabienne Bill vermittelt das nötige Knowhow für Meditations- und Atemübungen. Dabei gehören auch Reflexionsaufgaben für den Landgang zum täglichen Programm. Zusätzlich finden individuelle Coachingtermine mit der Expertin zu Themen wie Resilienz, Emotionen und Achtsamkeit im Alltag statt.

Royals & Society: stehen auch 2023 bei A-Rosa im Mittelpunkt. RTL-Adelsexperte Michael Begasse kennen viele aus dem Fernsehen und er kennt die Royals hautnah. Unterwegs auf dem Rhein bringt Begasse den Gästen die niederländische Königsfamilie und auf der Donau „Sissi & Diana“ näher.

Die Stars außerhalb der Adelsfamilien kennt wiederum Gala-Chefredakteurin Hendrikje Kopp. Die Journalistin taucht in die Welt der Prominenten ein und plaudert aus dem Nähkästchen. Unterwegs auf der Rhône wird ein weiterer Schwerpunkt auf den Filmfestspielen in Cannes liegen.

Kreativ: Illustratorin Tanya Meyer bietet verschiedene Workshops und ermöglicht den Gästen, eine ganz persönliche Urlaubserinnerung, z.B. eine bemalte Tasche oder Aquarell-Postkarte, zu kreieren. Die kreativen Kurse sind dabei sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Die Fotografinnen und Bloggerinnen Laura Schneider und Lisa Stelzel sorgen auf dem Rhein und der Donau für das perfekte Urlaubsfoto. In theoretischen, wie praktischen Einheiten vermitteln sie die Grundlagen zur Bildgestaltung und -bearbeitung. Während begleiteten Ausflügen kann das neu gewonnene Wissen dann sofort umgesetzt werden.

Songs &Stories: gilt es während der Reisen, welche in Kooperation mit SofaConcerts angeboten werden, zu erleben. An zwei Abenden dieser Touren treten talentierte SofaConcerts-Künstler auf. Das Besondere daran ist, dass man die Künstler und ihre Musik hautnah erleben kann. Neben ausgewählten Covern haben sie auch viele eigene Songs und Geschichten im Gepäck.

Auf dem Rhein präsentieren von Van Deyk und Laura Luppino sowie Marvin Scondo und Noam Bar ihre Lieblings-Hits. Auf der Rhône singen die Kingtwiins und ein geheimer Special Guest. Bekannt sind die SofaConcerts-Talente u.a. von The Voice of Germany, Festivals und anderen musikalischen Events. Ihr Sound reicht von romantischem Pop über uptempo Soul bis hin zu bewegendem RnB.

Die neuen Special- und Event-Reisen werden im März und November 2023 auf Donau, Rhein und Rhône stattfinden.

Alle Special-Reisen 2023 auf einen Blick gibt es unter: www.a-rosa.de/specials (red)