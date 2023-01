Flughafen Salzburg: Starkes Englandprogramm

Neben dem oneworld-Partner British Airways (dreimal wöchentlich) werden auch easyJet (zweimal wöchentlich) und Ryanair (viermal wöchentlich) Salzburg mit London verbinden. Dazu kommen noch die touristischen Charter-Verbindungen aus Manchester oder Birmingham, die britische Sommerurlauber nach Salzburg bringen.

„British Airways ist maßgeblich für die positive Entwicklung der kommenden Sommerflüge auf die britischen Inseln verantwortlich. Salzburg ist der erste Regionalflughafen in Österreich, der sich über Flüge der British Airways Tochter Euroflyer (Basis in London Gatwick) freuen darf. Zusätzlich wird auch easyJet Salzburg neu im Sommer an London Gatwick anbinden. Zusammen mit der jahrelangen Verbindung der Ryanair nach London Stansted haben wir heuer wieder ein ganz starkes London-Programm“, freut sich Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Verlässlicher Partner

Seit 1999 zählt British Airways zu den verlässlichsten Airline-Partnern des Salzburger Flughafens. „Großbritannien war auch in den vergangenen Jahren eines der wichtigsten Quellländer für Österreich und das bayrische Grenzland. Mit der Flugverbindung Salzburg - London von BA Euroflyer können wir diesen Sommer eine der beliebtesten Destinationen für Geschäftsreisende wie auch für Kurzurlauber verstärkt anbieten. Ich bin mir sicher, dass auch unsere englischen Gäste, die Salzburg bereits im Winter sehr zahlreich frequentieren, im Sommer neben den Kunst- und Kulturangeboten auch die Naherholungsgebiete unserer einzigartigen Berg- und Seenlandschaft stark nutzen werden,“ so Losmann weiter.

Der Flugplan