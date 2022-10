TUI Cruises: Mein Schiff 3 sticht frisch renoviert in See

Innerhalb von elf Tagen wurde die Mein Schiff 3 von TUI Cruises bei ihrem turnusgemäßen Aufenthalt in der Werft einigen Modernisierungen und Umgestaltungen unterzogen. So entstand unter anderem auf Deck 4 die Grööne Bar - ein Treffpunkt, bei dem das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum steht.

„Zahlreiche Werftarbeiter, Techniker und Ingenieure sowie die rund 1.000 Crewmitglieder haben die Mein Schiff 3 in den vergangenen Tagen fit für den Winter gemacht: neben routinemäßigen Wartungen der Maschinen und Technik wurden beispielsweise mehr als 600m2 handgefertigte Boden-Fliesen im mediterranen Flair im Buffet-Restaurant Anckelmannsplatz verlegt", so Ulrich Voss, Director Shipmanagement & Hotel Refurbishment.

Des Weiteren wurde das X-Sonnendeck deutlich vergrößert, um den Gästen einen freien Blick aufs Meer und den Pool zu ermöglichen und so exklusive Entspannung zu bieten. Und auch der bei den Gästen so beliebte Innenpool hat sich dank neuer Fliesen in Holzdekor, eleganter Lounge-Möbel und großzügiger Bepflanzung laut TUI Cruises in eine "Erlebnis-Oase" verwandelt.

Ultraschall-Technologie für den Erhalt von Ökosystemen

Nach der Mein Schiff 6 verfügt jetzt auch die Mein Schiff 3 über eine Ultraschall-Antifouling-Technologie am kompletten Seewasserkühlungssystem. Die neuartige Technologie soll durch Ultraschallwellen die Entstehung eines Biofilms verhindern und somit dafür sorgen, dass alle flüssigkeitsführenden Oberflächen frei von marinem Bewuchs und biologischen Ablagerungen bleiben. Dies sei für den Erhalt der heimischen Ökosysteme entscheidend: Andernfalls könnten durch den Bewuchs invasive Organismen in fremde Ökosysteme eingeschleppt werden und diese bedrohen.

Grööne Bar: "Hot-Spot der Nachhaltigkeit"

Die größte Veränderung befindet sich jedoch im Inneren der Mein Schiff 3 auf Deck 4: in unmittelbarer Nähe zum Theater, ist die nachhaltige „Grööne Bar“ entstanden. Gröön" – auf Plattdeutsch „Grün“ - ist hier Programm: Die einzigartigen Origami Bäume und Lounge Musik mit Naturklängen entführen den Gast auf hoher See auf eine Waldlichtung. Der Teppich ist aus recycelten Materialien, Holzfiguren wurden aus alten Fachwerkbalken geschnitzt und der eigens kreierte Grööne Bar Drink – Grööndezvous – ist ebenfalls ein grüner Hingucker.

Langzeitreisen im Winter 2022/23

Nach einer Reise durch das sonnenverwöhnte westliche Mittelmeer im Oktober startet die Mein Schiff 3 am 1. November von Bremerhaven aus zu einer fast vierwöchigen Langzeitreise mit Madeira, Lanzarote, Teneriffa, La Palma sowie den kapverdischen Inseln São Vicente und Santiago. Kunden die das richtige Fernweh packt, werden im Anschluss 35-tägige Langzeitreisen - die erste davon über Weihnachten und Silvester - ab/bis Deutschland und mit Atlantiküberquerung in die Karibik geboten. Dort warten Inseln wie St. Maarten, Curacao, Aruba, Tortola und Antigua und türkisblaues, klares Wasser, weiße Sandstrände und üppigen Regenwald darauf erkundet zu werden.

Preisbeispiele Mein Schiff 3:

Die 26-tägige Reise „Kapverden ab Bremerhaven“ mit der Mein Schiff 3 vom 1. bis 27. November 2022 kostet ab/bis Bremerhaven ab 2.199 EUR p.P in einer Innenkabine. Eine Balkonkabine kostet ab 3.099 EUR p.P. Jeweils im PUR Tarif und bei Doppelbelegung.

Die 35-tägige Reise „Karibische Inseln ab Bremerhaven“ mit der Mein Schiff 3 vom 11. Dezember 2022 bis 15. Jänner 2022 kostet im PUR-Tarif ab/bis Bremerhaven bei Doppelbelegung ab 3.299 EUR p.P. in einer Innenkabine. Eine Balkonkabine kostet ab 4.399 EUR p.P.

Vom 15. Jänner bis 19. Februar 2023 kostet die Langzeitreise im PUR-Tarif bei Doppelbelegung ab 3.499 EUR p.P. in einer Innenkabine. Eine Balkonkabine kostet ab 4.799 EUR p.P.

Weitere Infos zur Mein Schiff Flotte unter www.meinschiff.com (red)