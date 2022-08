Einladung zum ÖRV-Herbstkongress 2022

Der Österreichische Reiseverband freut sich verkünden zu können, dass der ÖRV Herbstkongress, dank der großzügigen Unterstützung von Schweiz Tourismus in diesem Jahr vom 22.-25. Oktober unter dem Motto „Swisstainable“ in der Schweiz stattfinden wird.

Details zur Anmeldung:

Anmeldungen sind ab sofort wie gewohnt über die ÖRV Homepage www.oerv.at (Events) möglich.

Anmeldeschluss ist der 14. September 2022.

Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen beschränkt. Die Anmeldung erfolgt nach dem Prinzip first come, first serve.

Aktive ÖRV Mitglieder werden bevorzugt behandelt. Jene, die sich schon im Ruhestand befinden, bitten wir, anstelle der online-Anmeldung ein mail an office@oerv.at zu senden, um auf die Warteliste zu kommen.

Die offizielle Einladung des ÖRV dazu:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass dank großzügiger Unterstützung von Schweiz Tourismus der heurige Herbstkongress vom 22.-25. Oktober unter dem Motto „Swisstainable“ in der Schweiz stattfinden wird.

Zwischen unserem westlichen Nachbarland und Österreich gibt es viele Gemeinsamkeiten: Der Tourismus leistet einen wesentlichen Beitrag zum BIP (7,5 % in Österreich, 2,9 % in der Schweiz) und beide Länder wurden in den letzten Jahren bei der Untersuchung des World Economic Forums hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des Reise- und Tourismussektors (mehr als 140 Länder wurden untersucht) permanent unter die Top 10 gereiht. Der Schweizer Gast nimmt mit 4,9 Mio. Nächtigungen Platz 3 bei den Nächtigungen in Österreich eines Auslandsmarktes ein – hier gibt es in umgekehrter Richtung mit einem Anteil von 2 % bei den österreichischen Touristen in der Schweiz durchaus Platz nach oben.

Das Motto unseres Kongresses lautet „Swisstainable - Nachhaltig reisen in der Schweiz“. Wie auch Österreich stellt die Schweiz ihre Nachhaltigkeit in Bezug auf das touristische Angebot gerne in die Auslage. Und das zu Recht: Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr, sondern hat auch in der Schweizer Tourismusstrategie eine zentrale Bedeutung erlangt. Weil nachhaltiges Reisen bedeutet nicht Verzicht, sondern steht in der Schweiz für Bewusstsein, Genuss und Tiefe - also „Swisstainability“.

Freuen wir uns auf ein auf- und anregendes Programm in Luzern, Chur, die Kongressveranstaltung in einer spektakulären Location am Pilatus, die Fahrt mit dem Bernina Express zur Alp Grüm und weiter nach Poschiavo. Passend zu unserem Kongressmotto werden wir uns in der der Schweiz auf den berühmten (Panorama-) Bahnstrecken fortbewegen. Passend zum Klimaschutzgedanken dieses Kongresses besteht auch die Möglichkeit, mit dem ÖBB Nightjet hin und dem ÖBB Railjet 1. Klasse zurückzureisen.

Wie immer liegt der Schwerpunkt unseres Herbstkongresses im aktiven Erleben der Auslandsdestination und im touristischen Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns, wenn möglichst viele ÖRV Mitglieder die Möglichkeit wahrnehmen, mit uns in die Schweiz zu reisen.

Mit besten Grüßen, Mag. Eva Buzzi ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär

