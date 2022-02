Werde Österreich-Profi mit Mondial Reisen!

Österreich als Urlaubsdestination hat in den letzten beiden Jahren eine Spitzenposition für heimische UrlauberInnen eingenommen. Die unkomplizierte Anreise an den Urlaubsort, vielfältige und abwechslungsreiche Aktivitäten sowie ausgezeichnete Kultur und Kulinarik sprechen für sich. Zudem werden nachhaltige und regionale Reiseangebote immer relevanter und hier kann Österreich mit unberührter und geschützter Natur punkten.

Kärnten ist immer eine Reise wert

Besonders beliebt und gefragt für einen gelungenen Sommerurlaub ist Kärnten. Die herrlichen Seen, zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten sowie viele weitere Attraktionen versprechen eine perfekte Auszeit. Wussten Sie zum Beispiel, dass der wärmste Badesee Europas in Kärnten liegt? In Kooperation mit dem Kärnten Tourismus präsentieren die Urlaubsspezialisten von Mondial Reisen die Sommer-Highlights und „hidden gems“ von Kärnten. Damit das Urlaubsland Österreich auch in diesem Sommer stark und selbstbewusst in den heimischen Reisebüros beworben werden kann. Um das Gehörte auch zu erleben, verlosen Mondial Reisen und der Kärnten Tourismus einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen in Kärnten (das Kennwort für die Teilnahme wird im Webinar bekannt gegeben).

Österreich-Profi: Kärnten – Süden in Sicht

Datum: Mittwoch, 2. März 2022

Uhrzeit: 11:00-11:30 Uhr

Kurze Begrüßung // Mag. Gregor Kadanka, Geschäftsführer Mondial Reisen

Kärntner Highlights // Nina Gosch, Verkaufsförderung, Kärnten Tourismus

Produkthighlights Kärnten // Madeleine Wimmer BA, Leiterin Tour Operator, Mondial Reisen

