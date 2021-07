TUI Das Reisebüro: Neueröffnung in der Bahnhofcity Wien West

„TUI Das Reisebüro“ gehe mit der neugestalteten Filiale einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und KundInnenorientierung. Am Standort Westbahnhof werde die persönliche Beratung mit moderner Technik und neuen Medien verknüpft. „Das Besondere an dieser Filiale ist ein Selbstbedienungs-Foyer mit interaktivem Terminal, bei dem die Kunden selbständig auf der TUI.at-Website schmökern und sich Angebote zusenden lassen können“, sagt Markus Jurasek, TUI Das Reisebüro Verkaufsleiter Österreich. „Außerdem können sich unsere KundInnen hier auch Termine für ein persönliches Beratungsgespräch im Reisebüro vereinbaren, sollten gerade alle Kollegen beschäftigt sein“.

Virtual Reality

In der Filiale gibt es zudem eine „virtuelle Reisestation“ mit Virtual Reality-Brille, mit der die KundInnen den TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta hautnah erleben können. Für die Kleinsten gibt es einen interaktiven Spieletisch.

Büroleiter Jure Kajnih und sein Team begrüßen ab sofort wieder KundInnen am Westbahnhof in zentraler Lage in der untersten Einkaufsebene der ÖBB Bahnhofcity Wien West. Neben der sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung stehen KundInnen kostenlose Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Parkgarage zur Verfügung. (red)