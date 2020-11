DANOVA: Neues Projekt zu barrierefreiem Reisen

Am 11. November 2020 fand mit der virtuelle Pressekonferenz der Auftakt des EU-Projekts DANOVA in Österreich statt. Beim großen Thema des barrierefreien Reisens wird nun nach gemeinsamen, sozial nachhaltigen Lösungen gesucht.

Barrierefreiheit beim Reisen

Laut der Europäischen Blindenunion (EBU) sind mehr als 30 Mio. blinde und sehbehinderte Menschen in ihrer selbständigen Mobilität beim Reisen eingeschränkt. Dies resultiert daraus, dass etwa 96% des europäischen Transportsystems, speziell in der Donauregion, nicht vollständig barrierefrei für visuell beeinträchtigte Menschen gestaltet sind.

Gemeinsam mit 17 Partnerorganisationen aus dem Donauraum arbeitet der Blinden- und Sehbehindertenverband (BSVÖ) daher an dem EU-Projekt DANOVA, das die Barrierefreiheit beim Reisen für betroffene Menschen gewährleisten soll. Das Konzept wird detaillierte Strategien für die barrierefreie Gestaltung von Häfen, Flughäfen, Bus- und Bahnstationen und eine gezielte Schulung der dort beschäftigten Mitarbeiter enthalten, sowie auf eine barrierefreie Servicekette abzielen. „In den nächsten zwei Jahren sollen Barrieren identifiziert und gemeinsam abgebaut werden“, so Dr. Wolf, Präsident des BSVÖ. „Dies wollen wir gemeinsam mit Partnern und Stakeholdern in Österreich und in Europa erreichen.“

Bis zum 31.Dezember 2022 läuft das Projekt, das in länderüberspannender Zusammenarbeit sozial nachhaltige Lösungen für barrierefreies Reisen präsentieren wird. Nähere Informationen dazu hier. (APA / red)