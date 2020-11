Regent Seven Seas-Webinare

Damit Agents alle wichtigen Informationen zum Programm 2022/23 parat haben und ihre Kunden umfangreich informieren können, bietet die Luxuskreuzfahrtlinie ihnen zwei Webinare an. Auch ein Update zur November Kampagne ist in der Schulung mit inbegriffen. Die Online-Schulung wird am Mittwoch, 11. November und am Donnerstag, 12. November angeboten und dauert in etwa 45 Minuten.

Für die Registrierung auf den gewünschten Termin klicken:

(red)