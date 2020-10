United Airlines baut Streckennetz aus

Mit dem Ausbau des Streckennetzes - neu wird ab Frankfurt nach Denver 3x pro Woche und nach Houston 5x pro Woche geflogen - bietet United Airlines wöchentlich mehr als 50 Nonstopflüge ab Frankfurt, München und Zürich zu den Drehkreuzen New York/Newark, Chicago, Denver, Houston, San Francisco und Washington/DC, alleine im November.

Weltweites Angebot

Auf allen Strecken kommen moderne Flugzeuge wie die Boeing 787-9 und 787-10 Dreamliner zum Einsatz. International nimmt United Airlines zudem unter anderem die Flüge von San Francisco nach Taipei sowie von Houston nach Santiago de Chile und nach Rio de Janeiro wieder auf. Hinzu kommen bereits im Oktober die Verbindungen zwischen San Francisco und Shanghai sowie im Dezember zwischen Chicago und Neu-Delhi. Die Fluggesellschaft kündigte außerdem für Ende März 2021 die Aufnahme der Flüge von New York/Newark nach Johannesburg sowie für Anfang Mai 2021 von San Francisco nach Bangalore an. Im inneramerikanischen Flugverkehr baut United Airlines im kommenden November insbesondere das Angebot in Richtung Florida mit zusätzlichen Verbindungen und höheren Frequenzen etwa nach Miami, Tampa und Key West aus. Zudem finden die Flüge von Los Angeles auf die hawaiianische Insel Maui täglich statt. Weltweit fliegt United Airlines damit im November 2020 bereits 44 Prozent des Aufkommens verglichen zum selben Monat 2019. Gegenüber Oktober 2020 bedeutet dies ein Zuwachs um vier Prozentpunkte. (red)