Modul: Stipendien für MBA-Programme

An einem Info-Abend am 18. August informiert die Modul University Vienna über Bachelor- und Masterprogramme.

Am 18. August erhalten Interessierte alle Infos rund um die Bachelor- und Masters-Programme der Privatuniversität. Alle Fragen rund ums Studium und die Bewerbungsvoraussetzungen können alternativ auch bei individuellen Online-Terminen geklärt werden. Die Modul University Vienna geht davon aus, dass durch die Kurzarbeit viele Menschen weniger intensiv im Job eingebunden sind und gleichzeitig Qualifikationen so wichtig wie noch nie sind. Für die berufsbegleitenden Studien bietet das Modul Stipendien für jene, die - aufbauend auf einem bereits abgeschlossenen Studium - ein MBA-Programm absolvieren wollen. Durch das modulare Unterrichtssystem, etwa vier Tage Präsenz pro Monat, sowie die Möglichkeit der Hybridlehre, also mit Teilnahme vor Ort oder online für alle Programme, sind die MBA-Programme gut berufsbegleitend durchzuführen.

MBA mit 5 Spezialisierungen

Der General MBA ist breit angelegt mit einer Vielzahl von Spezialisierungen. Das Programm wird nach den Präferenzen der Studierenden maßgeschneidert. Als Spezialgebiete zur Auswahl stehen Digital Marketing, Entrepreneurship, Innovation und Leadership, Experience Design in Tourism, Real Estate Management sowie Sustainable Management and Policy. Die Übersicht zum MBA gibt es hier.

Für Bachelor und MSC-Programme endet die Bewerbungs-Deadline für Herbst 2020 am 31.8.2020, in Ausnahmefällen auch eine Woche später.

MBA-Stipendien

Die Bewerbung für ein MBA-Stipendium muss bis zum 15. September erfolgen. Die Höhe beträgt maximal 16.000 EUR, je nach Qualifikation. Unterrichtssprache ist Englisch. Dauer des Studiums: 3 – 4 Semester. Zulassungskriterien: Universitätsabschluss, mindestens drei Jahre Berufserfahrung und Englischkenntnisse auf C1- Niveau.

Info-Abend

18. August 2020

17.00 - 19.00 Uhr

Einlass ab 16:30 Uhr

Modul University Vienna

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien

17:00 Uhr: Präsentation der Studienprogramme

17:45 Uhr: Campustour

18:00 Uhr: Get-Together und BBQ

Mund-Nasenschutz-Masken sind nicht verpflichtend, werden aber bereit gestellt. Die Teilnahme am Info-Abend ist kostenlos. Registrierung erbeten unter:

Für MBA und MSC: https://www.ots.at/redirect/masterinfo

Für Bachelor: https://www.ots.at/redirect/bachelorinfo

(red.)

