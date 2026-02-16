plantours: Fünf Grönland-Reisen 2027

plantours erweitert sein Grönland-Programm für 2027: Geschäftsführer Oliver Steuber erklärt dazu: „Die vier Reisen für 2026 sind bereits nahezu ausgebucht, darum bauen wir den Fahrplan der MS Hamburg für 2027 auf fünf Kreuzfahrten nach Grönland aus." Das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands mit Platz für maximal 400 Gäste fährt dabei hinauf in den Norden Grönlands bis nach Thule, in die nördlichste Stadt der größten Insel der Welt. Sogar eine Abfahrt ab Hamburg, mit zwei Stopps in Ost-Grönland, und eine Kreuzfahrt ab Grönland zurück in die Elbmetropole sind geplant – jeweils mit zusätzlichen Stationen auf Island. Hinzu kommen drei 10- und 14-tägige Kreuzfahrten mit Sonderflügen ab und bis Frankfurt nach Kangerlussuaq auf Grönland.

Polare Erkundungen inklusive

Die MS Hamburg verwandelt sich während der fünf Grönland-Fahrten in ein Kreuzfahrtschiff mit Expeditions-Charakter. Zodiac-Touren für die Gäste über das Eismeer sind ebenso Bestandteil der Reisen, wie das Kreuzen in der berühmten Diskobucht, vorbei an majestätischen Eisbergen.

Reisebeispiel: Grönland mit der MS Hamburg, 19 Tage, ab Hamburg bis Kangerlussuaq, entlang der Ostküste Grönlands, inklusive Island, 21. Juli bis 8. August 2027, inkl. Charterflug von Kangerlussuaq zurück nach Deutschland und Vollpension ab 4.999 EUR in der Außenkabine.

Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de