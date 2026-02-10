rtk-Studie zeigt aktuelle Urlaubspräferenzen

Eine aktuelle rtk-Studie zeigt, welche Urlaubsarten und Motive für Reisende heute im Vordergrund stehen und welche Rolle der stationäre Vertrieb dabei spielt.

Wie ticken Reisende heute und was bedeutet das konkret für den stationären Vertrieb? Eine Studie der rtk, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut mindline, liefert dazu aktuelle Daten. Die Ergebnisse geben Einblick in bevorzugte Urlaubsformen, zentrale Reisemotive und die Bedeutung persönlicher Beratung.

Strandurlaub dominiert, Ferienhäuser etablieren sich

Die Ergebnisse zeigen ein stabiles Bild bei den bevorzugten Urlaubsarten: Der klassische Bade- und Strandurlaub behauptet weiterhin seine Spitzenposition, gefolgt von Städtereisen. Auffällig ist allerdings der hohe Stellenwert von Ferienhäusern und Ferienwohnungen, die sich laut Studie als feste Urlaubsform etabliert haben. Auch Fernreisen bleiben für viele Urlauber:innen attraktiv und verlieren trotz steigender Kosten und größerer Planungsanforderungen nicht an Relevanz. Für Reisebüros bedeutet das vor allem: Die Nachfrage ist breit aufgestellt, Standardlösungen greifen seltener. „Die Vielfalt an Urlaubsformen ist groß, und genau hier zeigt sich der Wert qualifizierter Beratung“, stellt Thomas Bösl fest. „Reisebüros sind heute gefragter denn je, weil sie aus Optionen passende Empfehlungen machen.“

Erholung schlägt Erlebnis

Deutlicher fallen die Ergebnisse bei den Urlaubsmotiven aus: Für die meisten Reisenden stehen Entspannung, bewusste Ruhe und das Abschalten vom Alltag klar im Vordergrund. Abenteuer, Action oder Erlebnisprogramme spielen hingegen eine nachgeordnete Rolle. „Viele Kunden wissen sehr genau, dass sie Erholung brauchen, können diesen Wunsch bzw. die passende Form des Urlaubs aber nicht immer konkret benennen“, so Thomas Bösl. „Reisebüros übernehmen hier eine Lotsenfunktion, die weit über die reine Buchung hinausgeht. Sie schaffen Sicherheit, filtern Angebote und sorgen dafür, dass Erwartungen und Reiseerlebnis zusammenpassen.“

Zur Studie Die Studie wurde vom Marktforschungsunternehmen mindline im November 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland im Alter von 18-74 Jahren, die in den letzten drei Jahren eine Urlaubsreise ab fünf Tagen unternommen haben. (red)