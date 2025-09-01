| news | schiff» vertrieb
HX Hurtigruten Expeditions startet Buchungsoffensive
Attraktive Preisvorteile und gezielte Unterstützung für Reisebüros markieren bei HX den Auftakt zur Jubiläumssaison.
HX Hurtigruten Expeditions hat anlässlich seines 130-jährigen Bestehens eine umfassende Buchungskampagne gestartet: vom 1. September bis 3. Dezember 2025 profitieren KundInnen von bis zu 20% Ermäßigung auf ausgewählte Abfahrten der Saison 2026/27 sowie auf bestimmte Reisen im ersten Quartal 2026. Die Aktion umfasst folgende Destinationen:
- Galapagos: 20% Ermäßigung
- Antarktis: 15% Ermäßigung
- Grönland, Spitzbergen, Alaska und Arktisches Norwegen: 10% Ermäßigung
Zusätzlich erhalten FrühbucherInnen, die bis 30. September 2025 buchen, einen einmaligen Rabatt von 500 EUR pro Buchung auf die Aktionsreisen.
Vertrieb im Fokus
HX setzt bei der Kampagne stark auf die Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. Reisebüropartner erhalten ein umfassendes Informationspaket mit Angebotsblättern, Verkaufsargumenten und Details zur Aktion. Ziel sei es, gemeinsam mit dem Vertrieb neue Impulse zu setzen, so Kimberly Setzermann, Director Sales DACH.
Begleitet wird die Kampagne von einer groß angelegten Marketingoffensive mit TV-Spots, Printanzeigen, Online-Werbung und Social-Media-Aktivitäten. Diese soll potenzielle KundInnen gezielt ansprechen und in die Reisebüros führen.
Jubiläumsprogramm an Bord
Gäste, die im Jubiläumsjahr mit HX reisen, erwartet ein speziell gestaltetes Programm mit besonderen Erlebnissen an Bord. Dazu gehören u. a. ein limitierter Jubiläumspin, ein eigens kreierter Cocktail, eine Sonderedition der Ocean Bottle sowie Vorträge des offiziellen HX-Historikers Magnus Winvold über die Geschichte der Expeditionsreisen seit 1896. Weitere Aktionen werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.
Abgesehen davon beinhalten alle Reisen mit HX ein umfassendes All-Inclusive-Angebot. Dieses umfasst täglich geführte Exkursionen, wissenschaftliche Aktivitäten an Bord, Expeditionsjacke und wiederverwendbare Wasserflasche, Zugang zu Sauna, Fitnessraum und Whirlpools, WLAN, Vollpension inklusive alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke sowie professionelle Fotos vom Bordfotografen.
Weitere Informationen für den Vertrieb unter: www.travelhx.com (red)
hx, hurtigruten, hurtigruten expeditions, expedition, expeditionsschiff, schifff, buchungoffensive, frühbucher, jubiläum
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
2 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
PEP-Tarife von NCL - Stand 2. September 2025
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
Aviareps: Thomas Lachner zurück im Aviation-Team
Aviareps holt Thomas Lachner zurück...
Explora Journeys führt Sky & Sea Fare für nahtlose Anreise ein
Mit dem neuen Sky &...
Neuer Phoenix-Katalog "Fluss und Küsten 2026"
Phoenix Reisen liefert ab heute,...
Regent Seven Seas: Festtagsreisen bis 2027 buchbar
Die Luxus-Reederei stellt ihre neuen...