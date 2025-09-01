HX Hurtigruten Expeditions startet Buchungsoffensive

HX Hurtigruten Expeditions hat anlässlich seines 130-jährigen Bestehens eine umfassende Buchungskampagne gestartet: vom 1. September bis 3. Dezember 2025 profitieren KundInnen von bis zu 20% Ermäßigung auf ausgewählte Abfahrten der Saison 2026/27 sowie auf bestimmte Reisen im ersten Quartal 2026. Die Aktion umfasst folgende Destinationen:

Galapagos: 20% Ermäßigung

Antarktis: 15% Ermäßigung

Grönland, Spitzbergen, Alaska und Arktisches Norwegen: 10% Ermäßigung

Zusätzlich erhalten FrühbucherInnen, die bis 30. September 2025 buchen, einen einmaligen Rabatt von 500 EUR pro Buchung auf die Aktionsreisen.

Vertrieb im Fokus

HX setzt bei der Kampagne stark auf die Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. Reisebüropartner erhalten ein umfassendes Informationspaket mit Angebotsblättern, Verkaufsargumenten und Details zur Aktion. Ziel sei es, gemeinsam mit dem Vertrieb neue Impulse zu setzen, so Kimberly Setzermann, Director Sales DACH.

Begleitet wird die Kampagne von einer groß angelegten Marketingoffensive mit TV-Spots, Printanzeigen, Online-Werbung und Social-Media-Aktivitäten. Diese soll potenzielle KundInnen gezielt ansprechen und in die Reisebüros führen.

Jubiläumsprogramm an Bord

Gäste, die im Jubiläumsjahr mit HX reisen, erwartet ein speziell gestaltetes Programm mit besonderen Erlebnissen an Bord. Dazu gehören u. a. ein limitierter Jubiläumspin, ein eigens kreierter Cocktail, eine Sonderedition der Ocean Bottle sowie Vorträge des offiziellen HX-Historikers Magnus Winvold über die Geschichte der Expeditionsreisen seit 1896. Weitere Aktionen werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

Abgesehen davon beinhalten alle Reisen mit HX ein umfassendes All-Inclusive-Angebot. Dieses umfasst täglich geführte Exkursionen, wissenschaftliche Aktivitäten an Bord, Expeditionsjacke und wiederverwendbare Wasserflasche, Zugang zu Sauna, Fitnessraum und Whirlpools, WLAN, Vollpension inklusive alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke sowie professionelle Fotos vom Bordfotografen.

Weitere Informationen für den Vertrieb unter: www.travelhx.com