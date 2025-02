Yoga-Kreuzfahrten mit Star Clippers

Star Clippers bietet die Yoga-Kreuzfahrten von Mai bis Oktober 2025 an Bord der Schwesterschiffe Star Flyer und Star Clipper an. Die Star Flyer nimmt Kurs auf die französische Riviera, die Star Clipper setzt die Segel in der Ägais mit Start- und Zielhafen Athen.

„Sonnengruß“ und „herabschauender Hund“ werden auf Deck von international ausgebildeten Yoga-Lehrerinnen betreut. Die Teilnahme an den Yogakursen ist bei Star Clippers für die Passagiere kostenfrei und auch für AnfängerInnen und NeueinsteigerInnen geeignet.

Reisebeispiel Yogakreuzfahrt Star Clipper: 2. bis 9. August 2025, sieben Nächte an Bord des Viermasters Star Clipper in den Südlichen Kykladen, ab/bis Athen, ab 2.525 EUR (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung

Weitere Informationen unter: www.starclippers.com (red)