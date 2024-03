Erste Irland-Woche in Österreich

Die Grüne Insel ist ein beliebtes Reiseziel und Sehnsuchtsort für viele ÖsterreicherInnen. Am 17. März wird der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day weltweit gefeiert – auch die über 2.000 in Österreich lebenden Irinnen und Iren feiern mit. Und diesmal wird nicht nur an einem Tag irisches Flair und Lebensgefühl übermittelt, sondern bei der ersten Irland-Woche eben schon die ganze Woche davor mit Veranstaltungen, die die irische Kultur zelebrieren.

Buntes Programm

Tanz- und Musikaufführungen, Lesungen, gälische Sportsdemonstrationen und vieles mehr bieten einen Einblick in die Traditionen, Bräuche und Eigenheiten der grünen Insel.

Auf ORF 2 führt Silvia Schneider in besonderen Folgen von „Silvia kocht“ durch die irische Küche und präsentiert die Region Nordirland sowie die Geschichte von St. Patrick.

durch die irische Küche und präsentiert die Region Nordirland sowie die Geschichte von St. Patrick. Für kulturelle Unterhaltung sorgt das bekannte Theaterstück „Faith Healer“ von Brian Friel im Theater im Café Prückel in Wien.

von Brian Friel im Theater im Café Prückel in Wien. Auf der Ferien-Messe Wien ist Irland von 14. bis 17. März mit einem Stand vertreten.

ist Irland von 14. bis 17. März mit einem Stand vertreten. Am 9. März bringt die MTU Glór Choral Society ein Konzert in Wien Mitte The Mall.

ein Konzert in Wien Mitte The Mall. Am 16. März liest Ellen Dunne in Salzburg aus ihrem Irland-Krimi "Unfollow Stella", musikalischer Ausklang mit Declan Rynne.

in Salzburg aus ihrem Irland-Krimi "Unfollow Stella", musikalischer Ausklang mit Declan Rynne. Am 16. März trifft sich die irische Gemeinschaft in Wien bei der Freyung, wenn um 11:00 Uhr die bunte St. Patrick’s Day Parade startet.

startet. Der bekannte Guide Eugene Quinn zeigt am 17. März während einer unterhaltsamen Tour spannende Verbindungen zwischen Wien und Irland.

zeigt am 17. März während einer unterhaltsamen Tour spannende Verbindungen zwischen Wien und Irland. Am 17. März treten Musiker in ausgewählten Locations in Wien auf und bringen traditionelle irische Musik, eigene Kompositionen und Coverversionen.

in ausgewählten Locations in Wien auf und bringen traditionelle irische Musik, eigene Kompositionen und Coverversionen. u.v.m.

„Städte wie Wien und Salzburg haben eine lange irische Vergangenheit. In Salzburg wirkte zwischen den Jahren 745 und 784 der hochgelehrte irische Missionar Virgil und 1155 haben irische Mönche das Schottenstift in Wien gegründet. Irland ist zwar ein kleines Land, bietet aber reichlich Kultur und Geschichte. Ich freue mich daher sehr auf die erste Irland-Woche und hoffe, dass diese bei den Österreichern gut angenommen wird“, sagt Simon Bopp, zuständig für Tourism Ireland in Österreich.

Alle Events hier: https://www.ireland.com/de-at/Home/features/austria/irlandwoche/