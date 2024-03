Sunny Cars: Mietwagenpreise fallen

Real bedeute das etwa 65 EUR weniger auf der Rechnung, wie die aktuelle Monatsauswertung Mietwagen-Veranstalters Sunny Cars zeigt. Sie lässt laut einer Mitteilung zudem einen weiteren Trend erkennen: frühes Buchen. Während in den letzten Jahren Unsicherheit zur Last-Minute-Reiseplanung führte, trauen sich viele nun wieder mit Vorlauf zu reservieren. Die Hälfte aller im Februar eingegangenen Buchungen gilt demnach für die klassische Reisezeit von Mai bis September 2024.

„Die Situation am Mietwagenmarkt entspannt sich. Angebot und Nachfrage passen mittlerweile wieder zusammen“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Folglich pendelten sich auch die Preise wieder ein. Seit Beginn unseres Geschäftsjahrs im November 2023 sehen wir keine großen Preisschwankungen mehr. Mit dem Vergleich zum Vorjahr lässt sich ablesen, dass das Preisniveau gesamt sinkt. Diese Entwicklung bewerten wir für unsere Kundinnen und Kunden durchwegs positiv.“

Trend bei Buchungen

Vorfreude spiele beim Gedanken ans Verreisen immer eine große Rolle. Entsprechend buchen Reisefreudige wieder früher die einzelnen Reisebausteine ein, auch den Mietwagen. Insgesamt sieht Sunny Cars aktuell eine starke Nachfragesituation. So liegen die Buchungseingänge im Februar 2024 mit über 40% im Plus gegenüber Februar 2023.

Beliebte Zielgebiete

Die verlängerte Vorausbuchungszeit erklärt auch die Rangliste der beliebtesten Destinationen. Denn in der Top Ten dominieren die klassischen Mittelmeerziele, allen voran Spanien. Auch die starke Nachfrage nach Mietwagen in den USA hält seit Monaten an.