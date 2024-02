Webinar: Mit Brightline durch Florida

Dank Brightline gibt es für Florida-UrlauberInnen ab sofort eine bequeme und nachhaltige Reisemöglichkeit zwischen Süd- und Zentralflorida, unter anderem mit Halt in Fort Lauderdale. Reiseexperten, die mehr über die Zugverbindung und die Destinationen entlang der Bahnstrecke erfahren wollen, können am 13. März um 10.00 Uhr am Webinar, das Visit Lauderdale gemeinsam mit Miami, The Palm Beaches und Visit Orlando veranstaltet, teilnehmen.

Anmeldung: ab sofort HIER

Infos zu Brightline

Der einzige Anbieter moderner Intercity-Züge in Amerika verbindet Miami und den Orlando International Airport mit 30 Zügen pro Tag. Die Zugfahrt ist insgesamt eine Stunde kürzer als die mit dem PKW auf Floridas Turnpike oder Interstate 95.

In Südflorida befinden sich die Brightline-Stationen in fußläufiger Entfernung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Nach Ankunft in Fort Lauderdale tauchen die Passagiere in die pulsierende Szene von Downtown ein. Vom Broward Center for Performing Arts bis hin zum Museum of Discovery and Science warten bedeutende Attraktionen darauf, entdeckt zu werden.

Weitere Infos zu Greater Fort Lauderdale unter: www.VisitLauderdale.com (red)