Tobago: Direktflug ab Frankfurt im Winter 2024/25

Vom 5. November 2024 bis zum 22. April 2025 geht es mit Condor wieder in knapp zehn Stunden auf die Karibikinsel. Die Flüge werden dabei mit einem Airbus A330-900neo durchgeführt und sind bereits buchbar. Der Hinflug erfolgt jeweils dienstags um 11:55 Uhr ab Frankfurt und erreicht die Antilleninsel nonstop in knapp zehn Stunden um 16:50 Uhr Ortszeit. Der Rückflug nach Deutschland via Barbados startet um 17:40 Uhr.

Ms Tashia Burris, Secretary for Tourism and Transportation (Tobago House of Assembly), betont die Bedeutung dieser Direktverbindung für die Tourismusentwicklung der Insel, die mit ihrer "Natur- und Kulturvielfalt weit mehr bietet als karibisches Badevergnügen". Die Nachfrage wachse seit Jahren sehr nachhaltig und könne durch die Direktverbindung nun hervorragend bedient werden.

Weitere Informationen

Zur Unterstützung der Reisebüros, Veranstalter und Medien plant das TTAL im Jahr 2024 wieder Info- und Recherchereisen, Workshops und E-Learning-Programme. Die offizielle Website wird um einen Tradebereich mit Kontakt- und Informationsquellen erweitert. Zur ITB Berlin begrüßt Tobago Interessierte gerne in Halle 22A, Stand 102.

Weitere Informationen über Flugverbindungen nach Tobago unter: www.tobagobeyond.com (red)