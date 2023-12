Havila Voyages stellt Astronomie-Reisen 2024 vor

Die Kreuzfahrten, die das Verständnis der Gäste für das Universum vertiefen sollen, finden im Februar, März und Oktober 2024 statt und führen für 11 Nächte von Bergen nach Kirkenes und zurück nach Bergen.

Matthew Valentine, Head of UK Sales, kommentierte: „Diese neuen Astronomie-Kreuzfahrten sind ideal für Kunden, die tiefer in die Welt der Astronomie eintauchen wollen, oder vielleicht für diejenigen, die völlige Neulinge sind, aber neugierig sind und mehr über das Universum um uns herum erfahren wollen. Unsere Referenten sind faszinierend, und ich kann es kaum erwarten, sie an Bord zu holen.“

Expertenprogramm & Ausflüge

John Zarnecki, ein angesehener englischer Weltraumforscher und ehemaliger Präsident der Royal Astronomical Society, wird bei der Reise ab 2. März 2024 mit an Bord sein. In seinen Vorträgen an Bord wird Zarnecki eine Reihe faszinierender Themen wie Raumfahrt und kosmische Lebensformen behandeln.

Ian Ridpath, Herausgeber des Oxford Dictionary of Astronomy, wird die Kreuzfahrten ab 1. Februar und 30. Oktober leiten. Während der Reisen wird Ridpath exklusive Vorträge zu einer Vielzahl von Themen halten, darunter Nordlichter, Kometen, Sterne und die Apollo-Raumfahrtmissionen.

Darüber hinaus wird den Gäste eine Reihe von geführten Ausflügen, die von Hundeschlittenfahrten über Besuche am Nordkap bis hin zur Erkundung des Schneehotels in Kirkenes reichen, geboten.

Reisen mit Nordlicht-Versprechen

Natürlich wäre keine norwegische Küstenkreuzfahrt vollständig, ohne die Winterabende auf der Suche nach den Polarlichtern zu verbringen. John und Ian werden den Reisenden Tipps und Tricks zur Beobachtung des Phänomens geben und ihnen mehr über das Spektakel erklären.

Havila ist dabei so zuversichtlich, dass die Polarlichter zu sehen sein werden, dass sie für alle Winterkreuzfahrten (einschließlich der Astronomie-Abfahrten) ein Nordlicht-Versprechen anbieten. Wenn das spektakuläre Lichtspiel auf einer 11-Nächte-Reise zwischen August und März nicht zu sehen ist, können die Gäste eine kostenlose 6- oder 7-Nächte-Kreuzfahrt im folgenden Winter genießen.

Preisbeispiel: Alle drei Astronomie-Abfahrten (1. Februar, 2. März und 30. Oktober) kosten derzeit ab 1.232 EUR pro Person in einer Innenkabine mit Vollpension. Die Vorträge sind für einen Aufpreis von 291 EUR pro Person und Fahrt zugänglich. Flüge und Ausflüge sind nicht inbegriffen.

Nähere Infos & Buchung unter: havilavoyages.com (red)