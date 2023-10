TUI Futureshapers Programm in Portugal & Senegal

Die Tourismussektoren von Senegal und Portugal sind sehr unterschiedlich aufgestellt, jedoch gibt es eine gemeinsame Herausforderung, die beide Länder verbindet: Trotz eines florierenden Tourismussektors und eines reichhaltigen kulturellen Erbes stehen UnternehmerInnen in beiden Ländern vor ähnlichen Schwierigkeiten bei der erfolgreichen Gründung kleiner Unternehmen. Zu den Herausforderungen zählen Fachkräftemangel und begrenzter Zugang zu Märkten sowie Finanzierungsmöglichkeiten.

TUI Futureshapers Programm im Senegal



Im Rahmen des TUI Futureshapers Projekts im Senegal werden 90 kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) mit einem umfassenden digitalen Programm gefördert. Das Programm beinhaltet strategische Beratung zu Themen wie Marketing. Kommunikation, Kundenbindung und Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals.

Zusätzlich werden zehn vielversprechende Startups in Zusammenarbeit mit der GreenTec Capital Africa Foundation ausgewählt. Sie erhalten intensive Betreuung durch ein Team internationaler ExpertInnen sowie durch ein Team vor Ort. Über einen Zeitraum von sieben Monaten erhalten sie speziell auf ihre Anforderungen angepasste Schulungen und Beratung, um ihre Geschäftsideen in marktfähige Unternehmen zu verwandeln. Zum Abschluss des Programms erfolgt eine Investorenreise, auf der europäische InvestorInnen die facettenreiche Tourismuslandschaft Senegals kennenlernen, mit dem Ziel, in die teilnehmenden Projekte zu investieren.

TUI Futureshapers Programm in Portugal

In Portugal hat das TUI Futureshapers Programm das Ziel, soziale Innovationen im Tourismus zu fördern. In einem sechsmonatigen Entwicklungsprogramm werden acht Projekte dabei unterstützt, sich zu Unternehmen zu entwickeln und somit zur Stärkung des unternehmerischen Ökosystems beizutragen. So soll auch die nachhaltige Transformation des Tourismussektors in Portugal gefördert werden. In Kooperation mit dem lokalen Inkubator IRIS werden verschiedene Aktivitäten angeboten – von Workshops zu Themen wie Angebotsgestaltung, Finanzplanung und digitales Marketing bis hin zu individuellem Business-Mentoring sowie online Schulungen von ExpertInnen der TUI Group. Die acht teilnehmenden Teams stellen ihre sozialen Geschäftskonzepte bei einer Abschlussveranstaltung in Lissabon im Oktober potenziellen Investoren und Investorinnen sowie PartnerInnen vor.

Förderung junger UnternehmerInnen

Die Projekte in Portugal und im Senegal sind Teil des internationalen TUI Futureshapers Programms. Das Programm fördert junge UnternehmerInnen, soziale und ökologische Herausforderungen in unternehmerische Chancen zu verwandeln und in ihren lokalen Gemeinschaften positive Veränderungen zu bewirken. (red)