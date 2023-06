JF-Tours-Aus: Eine Kooperation macht Hoffnung

Es sei schon länger geplant gewesen, dass der bekannte Schweizer Asien DMC-Spezialist Diethelm Travel zusammen mit dem deutschen Japan-Reiseexperten Albrecht & Kojima (japan-touren.de) seine erste Filiale in Japan 2024 aufbauen werde. Durch die aktuelle Situation werde das Geschäft nun schon deutlich früher als geplant an den Start gehen. Als einer der führenden Anbieter von Reisen nach Japan, unterstütze auch der deutsche Rundreisespezialist Berge & Meer diese Partnerschaft aktiv mit seiner Expertise, damit eine sehr schnelle Umsetzung möglich ist. Andere Reiseveranstalter, darunter Tischler Reisen (Deutschland) und tourasia (Schweiz), seien schon an Bord, Gespräche mit weiteren potenziellen Partnern in der DACH-Region würden geführt. Dank des gepoolten Volumens, dem früheren Geschäftsmodell von JF-Tours, sei es so möglich, nicht weniger als 30 Abreisetermine für Japan-Zubuchertouren zu identischen Preisen wie bei JF-Tours anbieten zu können, heißt es in einer Aussendung der Veranstalter.

Japan-Experte

Seit 2016 betreibt der Japanologe Jörg Albrecht, ein ehemaliger Operations Manager und selbst Reiseleiter von JF-Tours, ein erfolgreiches Modell für geführte Privatreisen und Kleingruppen nach Japan auf japan-touren.de. Dabei steht ihm ein erfahrenes Team von deutschsprachigen Japanologen und Reiseexperten zur Verfügung. Albrecht war in den letzten Jahren auch als B2B-Partner für zahlreiche namhafte Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit seinen Exklusivtouren tätig. Neben hochwertigen Gruppen- und Leserreisen organisiert Albrecht FIT-Reisen und Begleitungen von bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik in das Land der aufgehenden Sonne.

Diethelm Travel sofort mit an Bord

So sei es naheliegend gewesen, dass Jörg Albrecht und sein Team nach der Ankündigung von JF-Tours von verschiedenen Veranstaltern angefragt wurde, das Gruppengeschäft und die beliebten Zubuchertouren nach Japan weiterzuführen. „Es lag auf der Hand, dass ich mich an meinen Partner in Asien wandte und um Unterstützung beim Ausbau der Gruppenreisen für die DACH-Veranstalter bat“, erklärt Albrecht. „Innerhalb weniger Tage hat mir Diethelm Travel deren Unterstützung zur Garantie von über 30 Gruppenreiseterminen zugesichert.” Die Schweizer Firma Diethelm Travel ist seit 66 Jahren eine bekannte Größe im DMC-Geschäft in Asien, wo sie mit über 400 Mitarbeitern in 13 Ländern tätig ist. (red)