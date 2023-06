TUI Cruises: Sonnige Inseln im Winter 2024/25

Mit einer Reise entlang der spanischen Küste und dem Hafen-Highlight Lissabon startet die Mein Schiff 5 in Palma de Mallorca in die Wintersaison 2024/2025 und steuert anschließend die Kanarischen Inseln an. Ab Oktober können die Gäste ab Santa Cruz (Teneriffa), auf mehreren 7- oder 14-tägigen Reisen, die abwechslungsreichen Inseln der Kanaren wie La Gomera, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma oder Gran Canaria sowie Madeira entdecken. Die Weihnachtsfeiertage verbringt die Mein Schiff 5 in Mindelo sowie Praia auf den Kapverdischen Inseln.

Wohlfühlen hoch sieben

Auch das jüngste Mitglied der Mein Schiff Flotte wird den Großteil der Saison auf den Inseln des ewigen Frühlings verbringen. Die Reisen starten und enden jeweils in Las Palmas auf Gran Canaria. Neben den schönsten Städten der Kanaren, beinhalten die Routen außerdem Agadir sowie Funchal auf Madeira. Auf ausgewählten Routen wird die Mein Schiff 7 außerdem über Nacht auf Lanzarote bzw. Madeira sein, so dass die Gäste die Möglichkeit haben, die Vielfalt der Inseln an zwei Tagen zu erkunden. Den Jahreswechsel verbringt die Mein Schiff 7 beim Flottentreffen mit der Mein Schiff 5 vor der Blumeninsel und bietet damit beste Aussichten auf das spektakuläre Feuerwerk Madeiras. Die Festtagsreisen zum Jahreswechsel werden in Kürze ebenfalls buchbar sein.

Mein Schiff 7: Einzelkabinen buchbar

Als erstes Schiff der Flotte bietet die Mein Schiff 7 ihren alleinreisenden Gästen die Möglichkeit, in Einzelkabinen zu übernachten. Die gemütlichen Kabinen überzeugen mit Meerblick sowie einem hellen Farbkonzept. Auch kulinarisch gibt es für die Gäste viel zu entdecken: Neu auf der Mein Schiff 7 sind das authentische Asia & Sushi Restaurant, bei dem die Gäste ganz in die asiatische Genuss-Welt eintauchen können, ein exklusives italienisches Restaurant mit hochwertigen mediterranen Köstlichkeiten sowie ein traditionelles Kaffeehaus mit Kaffee- und Gebäckspezialitäten. Ein exklusives Sonnendeck mit ausgewählten Lounge-Möbeln lädt auf Deck 6 zum Verweilen ein. Den Abend können die Gäste in der neuen Abtanz Bar ausklingen lassen: Bei der Mein Schiff 7 werden Tanzfläche und Bar um einen Live-Tisch sowie Spielautomaten erweitert. Hier kann in Zukunft – angenehm rauchfrei – dem Glück eine Chance gegeben und gleichzeitig in die Nacht getanzt werden. Die Mein Schiff 7 ist ein Schwesterschiff der 2018 und 2019 in Dienst gestellten Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 und die erste von drei Schiffsneubauten, die bis 2026 die Mein Schiff Flotte ergänzen werden.

Nachhaltig unterwegs

Die Mein Schiff 7 entsteht derzeit in der Meyer Werft im finnischen Turku und wird ab dem ersten Tag über einen Landstromanschluss verfügen. Zudem wird das jüngste Flottenmitglied mit emissionsarmem Marinediesel betrieben und ist mit Katalysatoren ausgestattet - ein wichtiger Schritt in Richtung klimaneutrale Kreuzfahrten. Bereits im November 2023 erhält die Mein Schiff 5 während ihres turnusmäßigen Werftaufenthalts in Dubai einen Landstromanschluss. (red)