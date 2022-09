Mit ASI Reisen unterwegs auf dem Lykischen Weg

Lykien, heute als die Teke-Halbinsel bekannt, ist der alte und historische Name dieser Halbinsel und erstreckt sich zwischen Fethiye (Provinz Muğla), Antalya und dem Mittelmeer. Der Lykische Weg beginnt in Ölüdeniz, südlich von Fethiye und endet in Geyikbayırı, im Südwesten von Antalya. Der Pfad wurde 1999 entworfen und gilt als einer der 10 besten Fernwanderwege der Welt. In direkter Nähe zum Mittelmeer wurden alte Steige, Handelswege und Maultierpfade zu einem zusammenhängenden beeindruckenden Fernwanderweg verbunden.

Spektakuläre Landschaften, Spuren antiker Kulturen und wunderschöne einsame Strände säumen den Weg. Der Lykische Weg ist ca. 540km lang und voller einzigartiger Vegetation sowie abwechslungsreicher Geschichte. Um den ganzen Pfad zu gehen, benötigen Wanderhungrige einen ganzen Monat. Die beste Reisezeit ist im Frühjahr zur Blütenpracht oder im Herbst, wenn das Meer die angenehmsten Temperaturen hat. Bei ASI Reisen finden Reisende die perfekte Auswahl an verschiedenen Etappen.

Lykiens antike Metropolen

Der Lykische Weg verbindet zahlreiche antike lykische Metropolen. Xanthos, die mächtige ehemalige Hauptstadt Lykiens, ist sicherlich ein Höhepunkt einer Reise. Imposante antike Zeitzeugnisse, wie das Tor, der außergewöhnliche römische Triumphbogen und das berühmte Harpyien-Monument, zeugen vom einstigen Glanz der Stadt.

Phaselis wurde bereits von den Phöniziern als Handelsposten genutzt und wartete mit gleich drei Häfen auf. Heute ist die Stadt mit üppigem Wald umwachsen und die alten Hafenbecken lassen sich als erfrischende Badebuchten nutzen, in denen man unter Wasser die antiken Hafenanlagen sichten kann.

An der Mündung des Eşen liegt die größte Hafenstadt Lykiens Patara. Sie ist über die Jahrhunderte verlandet. Die Ruinen der Stadt kann man nun beim Verschwinden in die sandigen Dünen beobachten. Grandios auf einem Hochplateau gelegen, ermöglicht Pınara wunderbare Blicke in die Weite und macht den Besuch der antiken Stadt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Stadttore, Königsgräber und viele altertümliche Überreste sind noch zu entdecken.

Viele der antiken Stätten lassen sich bei der ASI Reisen durch die Highlights-Tour verbinden.

Faszinierende Felsengräber & der Heilige Nikolaus

Wanderer werden auf dem Lykischen Weg die zahllosen Felsengräber nicht übersehen. Inmitten der bergigen Landschaft vergruben die Lykier ihre Toten nicht unter der Erde, sondern möglichst weit oben. Die Grabstätten wurden daher hoch angelegt, indem man sie in die Felsen meißelte. Die Lykier glaubten wohl, dass die Seelen der Toten mithilfe von Vogeldämonen in den Himmel gelangten. Doch nicht nur die Lage in den Felsen ist besonders, es gibt zahlreiche Skulpturen und Reliefs als Verzierungen, eine einzigartige Bauweise.

Zu den prächtigsten Felsengräbern zählen die in Myra. Hier hat zudem die historische Figur des Nikolaus ihren Ursprung. Der Legende nach half Nikolaus, Bischof von Myra, einer armen Familie und warf drei Weihnachten in Folge einen Beutel Gold durch den Schornstein, um drei Töchtern das Brautgeld zu begleichen. Die Geste und sein Tod am 6. Dezember inspirierten so zum berühmten Festtag für die Kinder.

Malerische Traumstrände nahezu überall

Wie ein Traum aus dem man nicht aufwachen will, so schön sind die Strände entlang des Lykischen Weges. Den größten und einer der schönsten besitzt die antike Stadt Patara, 18km lang, bis zu 300m breit und nebendran das wunderschöne Mittelmeer. Pataras Strand bietet auch die Möglichkeit der Beobachtung der Unechten Karettschildkröten (Caretta caretta).

Die Lagune Ölüdeniz ist nur durch einen dünnen Zufluss mit dem Meer verbunden und bietet ein Fest der Farben. Das satte Grün der umgebenden Pinienwälder, azurblaues Wasser und der weiße Sandstrand beglücken die Seele.

Sehr naturbelassen ist der Strand Kaputaş, der sich unterhalb von steilen Klippen befindet. Dort kann man in kristallklares Wasser eintauchen und danach auf dem feinen Sand die Sonne genießen. Weitere traumhafte Strände finden sich überall an Lykiens Küste und warten darauf Wanderern eine tolle Rast zu bieten.

Lange Verweildauern an den Stränden in Kombination mit vielen antiken Höhepunkten ermöglicht die Reise Lykischer Weg individuell.

Ein wahres Paradies für Naturliebhaber

Nicht nur die Traumstrände machen Lykien zu einem wahren Paradies für Naturliebhaber. Im Schmetterlingstal finden sich mehr als 80 Schmetterlingsarten, die in diesem Gebiet leben, im wunderschönen Olympos Nationalpark flackern „Ewige Flammen“ sichtbar in den Berghang und die Kulisse rund um die malerische Insel Kekova gehört zu den schönsten des Mittelmeers - ein wahres Paradies für Naturliebhaber.

ASI Reisen Bike-Tipp

Mountainbike-Fans können an der lykischen Küste ebenfalls auf Entdeckertour gehen. Mit der Mountainbike-Tour von ASI Reisen lassen sich die Wunder Lykiens auch auf zwei Rädern erforschen.

Entdecken Sie den Lykischen Weg mit ASI Reisen und verspüren Sie den Zauber, die die Geschichte und Natur hier ermöglichen. Auch zahlreiche weitere spannende Regionen Türkiyes können Sie bei ASI Reisen erkunden. Infos zum Land finden Sie zudem auf der Webseite von Go Türkiye.

