Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 12/13

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demonstration in Prag:

Für morgigen Samstag, den 21.03., ist in Prag eine Demonstration gegen Ministerpräsident Andrej Babiš angekündigt. Im Zusammenhang mit der Kundgebung ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen; lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Verfassungsreferendum in Italien:

In Italien soll am Sonntag, den 22.03., ein landesweites Verfassungsreferendum über die vorgeschlagenen Justizreformen stattfinden. Rund um die Abstimmung sind politische Kundgebungen und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen möglich. Reisenden wird empfohlen, sich über lokale Medien zur aktuellen Lage vor Ort zu informieren.

Parlamentswahlen in Slowenien:

Ebenfalls am Sonntag finden in Slowenien Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist insbesondere am Wahltag zu rechnen; bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Parlamentswahlen in Dänemark:

Am Dienstag, den 24.03., werden in Dänemark Parlamentswahlen abgehalten. Auch hier ist besonders am Wahltag mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen, während bereits im Vorfeld Demonstrationen und lokale Verkehrsbehinderungen möglich sind.

Parlamentswahlen auf den Färöer-Inseln:

Am Donnerstag, den 26.03., finden auch auf den Färöer-Inseln kurzfristig anberaumte Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld und am Wahltag selbst sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sowie mögliche Demonstrationen und örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Streiks an zahlreichen Flughäfen in Spanien:

Ab Freitag, den 27.03., sind in Spanien wiederkehrende Streiks des Bodenpersonals an zahlreichen Flughäfen angekündigt. Betroffen sind aktuellen Berichten zufolge neben Palma de Mallorca (PMI) und Ibiza (IBZ) auch Madrid-Barajas (MAD), Barcelona (BCN), Alicante (ALC), Málaga (AGP), Gran Canaria (LPA), Valencia (VLC), Bilbao (BIO), Lanzarote (ACE) und Fuerteventura (FUE). Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr, Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende sollten sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über die aktuellen Fluginformationen erkundigen.