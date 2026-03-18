Aviareps Austria lädt Reiseprofis im Mai zu abendlichen Networking-Events ein. Die „Around the World“-Roadshow, Austria Edition, führt durch Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. "Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", so Aviareps in der Ankündigung. Interessierte Agents können sich ab sofort zu den Events anmelden.

Mit dabei sind: Japan National Tourism Organization, Las Vegas, Tourism Malaysia, Emerald Cruises, Visit Monaco, Condor; SETT, Bancal Hotel & Spa, Visit Orlando, GTA Touristik, Costa Kreuzfahrten und Ethiopian Airlines. Hinweis: Nicht alle Partner sind in allen Städten vertreten.

Termine & Locations:

Graz – 4. Mai 2026 : Restaurant Nullneun, Liebenauer Tangente 4 8041 Graz

: Restaurant Nullneun, Liebenauer Tangente 4 8041 Graz Linz – 5. Mai 2026 : DOPa3 Strasserau 3, 4020 Linz

: DOPa3 Strasserau 3, 4020 Linz Salzburg – 6. Mai 2026 : Kavalierhaus Kleßheim 2, 5071 Salzburg

: Kavalierhaus Kleßheim 2, 5071 Salzburg Innsbruck – 7. Mai 2026: Villa Blanka Weiherburggasse 31 6020 Innsbruck

Ablauf:

17:00 – 17:30 Uhr: Ankunft / Empfang

17:30 – 19:30 Uhr: Interaktiver Marktplatz

19:30 – 20:15 Uhr: Präsentationen

20:15 – 21:00 Uhr: Abendessen

21:00 – 21:30 Uhr: Präsentationen

21:30 – 22:00 Uhr: Verlosung

Anmeldung zur Roadshow HIER (red)