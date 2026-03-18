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Aviareps: Einladung zur "Around the World"-Roadshow im Mai


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Anfang Mai 2026 tourt das Aviareps Austria Team gemeinsam mit zahlreichen Partner:innen durch vier österreichische Städte.

Aviareps Austria lädt Reiseprofis im Mai zu abendlichen Networking-Events ein. Die „Around the World“-Roadshow, Austria Edition, führt durch Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. "Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", so Aviareps in der Ankündigung. Interessierte Agents können sich ab sofort zu den Events anmelden. 

Mit dabei sind: Japan National Tourism Organization, Las Vegas, Tourism Malaysia, Emerald Cruises, Visit Monaco, Condor; SETT, Bancal Hotel & Spa, Visit Orlando, GTA Touristik, Costa Kreuzfahrten und Ethiopian Airlines. Hinweis: Nicht alle Partner sind in allen Städten vertreten.

Termine & Locations: 
  • Graz – 4. Mai 2026: Restaurant Nullneun, Liebenauer Tangente 4 8041 Graz 
  • Linz – 5. Mai 2026: DOPa3 Strasserau 3, 4020 Linz
  • Salzburg – 6. Mai 2026: Kavalierhaus Kleßheim 2, 5071 Salzburg 
  • Innsbruck – 7. Mai 2026: Villa Blanka Weiherburggasse 31 6020 Innsbruck

Ablauf:

  • 17:00 – 17:30 Uhr: Ankunft / Empfang
  • 17:30 – 19:30 Uhr: Interaktiver Marktplatz
  • 19:30 – 20:15 Uhr: Präsentationen
  • 20:15 – 21:00 Uhr: Abendessen
  • 21:00 – 21:30 Uhr: Präsentationen
  • 21:30 – 22:00 Uhr: Verlosung

Anmeldung zur Roadshow HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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