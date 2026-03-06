Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 10/11

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Solidaritätskundgebungen in mehreren Städten in Neuseeland:

Für morgigen Samstag, den 7. März 2026, sind in mehreren Städten Neuseelands – darunter Auckland, Wellington, Christchurch und Dunedin – öffentliche Kundgebungen zur Unterstützung des iranischen Volkes angekündigt. Solche internationalen Solidaritätsaktionen werden regelmäßig von zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert und können in zentralen Stadtlagen zu größeren Menschenansammlungen führen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Parlamentswahlen in Kolumbien:

Am Sonntag, den 8. März 2026, finden in Kolumbien Parlamentswahlen statt. Im Zuge der Wahlen werden die Mitglieder des nationalen Kongresses neu bestimmt, was regelmäßig von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet wird. Bereits im Vorfeld können Demonstrationen auftreten, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Zudem werden rund um die Wahlen besondere Maßnahmen umgesetzt: Die Land- und Flussgrenzen bleiben geschlossen; außerdem gelten Einschränkungen beim Alkoholverkauf.

Demonstrationen rund um den Internationalen Frauentag in Berlin:

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag sind in Berlin mehrere Demonstrationen geplant. Mit erhöhtem Polizeiaufgebot und möglichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Generalstreik in Italien:

Für Montag, den 9. März 2026, ist in Italien ein landesweiter, sektorenübergreifender Generalstreik geplant. Arbeitskämpfe dieser Art können sich auf mehrere Branchen gleichzeitig auswirken, darunter Verkehr, öffentliche Dienstleistungen und Verwaltung. Einschränkungen im öffentlichen Leben und Verkehrsbehinderungen sind wahrscheinlich; auch Demonstrationen sind möglich.

Generalstreik in Belgien:

Am Donnerstag, den 12. März 2026, ist auch in Belgien ein landesweiter Generalstreik angekündigt. Bereits im Vorfeld wurden kleinere Arbeitsniederlegungen auf regionaler Ebene sowie weitere Protestaktionen der Gewerkschaften, darunter der FGTB, angekündigt. Am Streiktag ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und im Verkehr zu rechnen. Reisende sollten sich über aktuelle Entwicklungen informieren und Demonstrationen meiden.

Streik im Transportsektor in Maharashtra:

Ebenfalls ab Donnerstag ist im indischen Bundesstaat Maharashtra ein Streik von Fahrern im Transportsektor angekündigt. Betroffen sein könnten unter anderem Bus-, Taxi- und Logistikdienste, die für den regionalen Personen- und Güterverkehr von großer Bedeutung sind. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr zu rechnen. Reisende sollten zusätzliche Zeit einplanen und alternative Transportmöglichkeiten prüfen.