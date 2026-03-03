| news | flug » destination
Iran - AUA setzt auch Flüge nach Larnaka/Zypern aus
Austrian Airlines setzt Flüge nach Larnaka und Dubai bis einschließlich 6. März 2026 aus. Weitere Verbindungen bleiben teils bis 8. März, Teheran bis Ende März 2026 eingestellt.
Angesichts der andauernden militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten haben die Austrian Airlines (AUA) auch Flüge nach und von Larnaka (Zypern) bis einschließlich 6. März ausgesetzt. Dasselbe gilt für das internationale Drehkreuz Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), wie die Fluglinie am heutigen Dienstag mitteilte.
Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) bleiben bis einschließlich 8. März sowie Teheran (Iran) bis Ende März ausgesetzt.
Die Lufträume Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain werden ebenfalls bis einschließlich 8. März nicht genutzt. Für den Luftraum Vereinigte Arabische Emirate sowie den zypriotischen Luftraum gilt dies bis inkl. 6. März 2026. (APA / red)
aua, austrian airlines, flug, flugverbindung, zypern, aussetzung, flugstopp, teheran, israel
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
3 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
ANA feiert 40 Jahre internationale Linienflüge
All Nippon Airways (ANA), die...
-
Florida entdecken: Authentische Natur- und Outdoor-Erlebnisse
Von smaragdgrünen Quellen bis zu...
-
Naher Osten: Reisewarnung des Außenministeriums
Das österreichische Außenministerium hat eine...
-
Iran - Flughäfen in Dubai starten begrenzten Flugverkehr
Die beiden Flughäfen in Dubai...
-
Deutsche Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks
Fluggästen in Deutschland drohen seitens...