Iran - AUA setzt auch Flüge nach Larnaka/Zypern aus

Angesichts der andauernden militärischen Auseinandersetzung im Nahen Osten haben die Austrian Airlines (AUA) auch Flüge nach und von Larnaka (Zypern) bis einschließlich 6. März ausgesetzt. Dasselbe gilt für das internationale Drehkreuz Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), wie die Fluglinie am heutigen Dienstag mitteilte.

Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) bleiben bis einschließlich 8. März sowie Teheran (Iran) bis Ende März ausgesetzt.

Die Lufträume Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain werden ebenfalls bis einschließlich 8. März nicht genutzt. Für den Luftraum Vereinigte Arabische Emirate sowie den zypriotischen Luftraum gilt dies bis inkl. 6. März 2026. (APA / red)