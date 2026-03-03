| news | reisebuero » veranstalter
TUI: Sonderumbuchungsregelung für Nahost-Reisen
Aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten passt TUI Österreich die Umbuchungs- und Stornobedingungen für mehrere Destinationen an.
Nach den militärischen Angriffen Israels und der USA auf den Iran bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Wie TUI Österreich heute Nachmittag in einer Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, gelten aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasste Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen der Region.
Aktuellen Regelungen:
Für Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait gelten folgende Bestimmungen:
- Anreisen bis einschließlich 08.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung und Stornierung.
- NEU: Anreisen von 09.03. bis einschließlich 31.03.2026 (Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen): Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis.
Für Israel gelten folgende Regelungen:
- Anreisen bis einschließlich 15.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung und Stornierung.
- NEU: Anreisen von 16.03. bis einschließlich 31.03.2026 (Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen): Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis.
Auch für TUI Kund:innen mit einer Drehkreuzverbindung in der Region wurde eine neue Regelung eingeführt: Umsteigeverbindungen bis einschließlich 15.03.2026 können gebührenfrei zum aktuellen Preis umgebucht werden.
Weitere Information und Abwicklung
Betroffene Kund:innen werden per E-Mail oder über myTUI informiert. Reisebüros erhalten eine entsprechende Notiz im Vorgang und können anschließend selbständig und gebührenfrei eine Umbuchung zum aktuellen Systempreis in IRIS.plus vornehmen.
Für X-TUI und ltur gilt: Bei Umbuchungswunsch ist eine neue Buchung anzulegen und die bestehende Buchung eigenständig zu stornieren. Zur Absetzung anfallender Gebühren ist das Support Center zu kontaktieren.
Weitere Infos finden Agents unter: www.tui-newsnet.at (red)
