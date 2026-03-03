TUI: Sonderumbuchungsregelung für Nahost-Reisen

Nach den militärischen Angriffen Israels und der USA auf den Iran bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Wie TUI Österreich heute Nachmittag in einer Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, gelten aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasste Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen der Region.

Aktuellen Regelungen:

Für Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait gelten folgende Bestimmungen:

Anreisen bis einschließlich 08.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung und Stornierung.

NEU: Anreisen von 09.03. bis einschließlich 31.03.2026 (Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen): Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis.

Für Israel gelten folgende Regelungen:

Anreisen bis einschließlich 15.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung und Stornierung.

NEU: Anreisen von 16.03. bis einschließlich 31.03.2026 (Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen): Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis.

Auch für TUI Kund:innen mit einer Drehkreuzverbindung in der Region wurde eine neue Regelung eingeführt: Umsteigeverbindungen bis einschließlich 15.03.2026 können gebührenfrei zum aktuellen Preis umgebucht werden.

Weitere Information und Abwicklung

Betroffene Kund:innen werden per E-Mail oder über myTUI informiert. Reisebüros erhalten eine entsprechende Notiz im Vorgang und können anschließend selbständig und gebührenfrei eine Umbuchung zum aktuellen Systempreis in IRIS.plus vornehmen.

Für X-TUI und ltur gilt: Bei Umbuchungswunsch ist eine neue Buchung anzulegen und die bestehende Buchung eigenständig zu stornieren. Zur Absetzung anfallender Gebühren ist das Support Center zu kontaktieren.

Weitere Infos finden Agents unter: www.tui-newsnet.at (red)