ANA feiert 40 Jahre internationale Linienflüge

Seit der Eröffnung der Strecke Narita – Guam am 3. März 1986 mit einem Flugzeug vom Typ Lockheed L-1011 TriStar hat die Fluggesellschaft ihre globale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Erst im vergangenen Jahr waren drei neue Strecken nach Mailand, Stockholm und Istanbul aufgenommen worden, das Streckennetz wuchs damit auf 55 Strecken zu 40 Städten. Bis Dezember 2025 hat die Gesamtzahl der Passagiere auf internationalen Flügen etwa 170 Mio. erreicht.

Wachstumspläne & Auszeichnungen

Um die weltweite Nachfrage über ein ausgedehntes Netzwerk bedienen zu können, will ANA das Volumen seines internationalen Passagier- und Frachtgeschäfts bis zum Geschäftsjahr 2030 noch einmal um 30% gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 steigern. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die Fluggesellschaft schrittweise Boeing 787-9-Flugzeuge in Betrieb nehmen, die in allen Klassen mit den neuesten Sitzen ausgestattet sind, um die Servicequalität weiter zu verbessern.

Während der 40-jährigen Geschichte im internationalen Flugverkehr wurde ANA von unabhängigen Organisationen für weltweit höchste Standards ausgezeichnet, darunter 13 Jahre in Folge mit der renommierten 5-Sterne-Bewertung der britischen "Skytrax" und zwei Jahre in Folge mit dem "World Class Award" der nordamerikanischen Apex.

Jubiläumsfeier, Initiativen und Produkte

Am 3. März 2026 fand im Terminal 1 des Flughafens Narita eine Jubiläumsfeier statt. Im Rahmen dessen lanciert ANA auch eine Reihe besonderer Initiativen und Produkte: So widmet sich die Märzausgabe des ANA-Bordmagazins als Sonderausgabe dem Jubiläum, mit einem Rückblick auf 40 Jahre internationale Flüge. Auch eine Sonderwebsite, die mit Archivfotos und ausführlichen Interviewartikeln die vier Jahrzehnte internationale Geschichte der ANA Group dokumentiert, wurde erstellt.

Ergänzend sind unter dem Label „PEKO for ANA“ seit dem 27. Februar 2026 limitierte Jubiläumsartikel mit Peko-chan in der Uniform der siebten Flugbegleiterinnen-Generation von 1986 erhältlich. Die Artikel werden über die offizielle E-Commerce-Plattform „ANA Shopping A-style“ unter www.astyle.jp/sc/press300 vertrieben. (Red)