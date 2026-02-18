60 Jahre ITB Berlin - Feierliche Aktionen zum Jubiläum

Was 1966 im Rahmen der Übersee-Import-Messe mit neun Ausstellern aus fünf Ländern und 250 Besucher:innen begann, hat sich zur weltweit führenden Tourismusfachmesse mit weit über 5.000 Ausstellern entwickelt. Sechs Jahrzehnte nach ihrer Gründung steht die ITB Berlin stärker denn je für Austausch, Innovation und die verbindende Kraft des Reisen.

Anlässlich dieses Jubiläums werden Teilnehmenden heuer unter dem Leitmotiv „60 Years of Legacy“ einige überraschende Erlebnisse geboten, die verbinden und Emotionen wecken. Eine Übersicht aller Aktionen fist online unter: 60 years - ITB Berlin zu finden.

Feiern, verbinden, gemeinsam gestalten

Ein besonderer Gänsehautmoment erwartet die Community bereits am ersten Messetag, dem 3. März, um 15 Uhr: Mit der Aktion „60 Seconds Cheer to the Travel Industry“ lädt die ITB Berlin zu einem messeweiten, 60-sekündigen Applaus ein – als Zeichen der Wertschätzung für Kolleg:innen, Standnachbar:innen, Servicekräfte und alle, die die Reisebranche prägen.

Im neuen ITB Späti in Halle 7.2c trifft Berliner Kiezkultur auf internationales Networking. Inspiriert von den legendären Berliner Spätverkaufsläden ist dieser Ort während aller Messetage zentraler Treffpunkt für Guided Tours, Präsentationen, Happy Hours und tägliche Bingo-Runden. Am ersten Messetag entsteht hier zudem live ein Tape-Art-Kunstwerk als kreatives Highlight zum Jubiläum.

Um den Auftakt gemeinsam ausklingen zu lassen, sind alle Teilnehmenden von 17:30 bis 19 Uhr zur offiziellen Afterwork-Party „Cheers to 60 Years of Legacy“ am Eingang Süd eingeladen. Angestoßen wird mit einem kostenfreien ITB Signature Drink; für musikalische Stimmung sorgt der Berliner DJ Chris Bekker.

Zeitreise, Kunst und interaktive Erlebnisse

Mit „Back to the Future – Travel Through Time“ in Halle 21e können Besucher:innen symbolisch durch sechs Jahrzehnte ITB-Geschichte reisen und zugleich einen Blick in die Zukunft des Reisens werfen. Für Fotos und Erinnerungen steht außerdem der legendäre DeLorean aus dem Film Back to the Future bereit.

Ebenfalls in Halle 21e lädt die Installation „Launch the Future – The ITB Rocket“ dazu ein, Visionen unter der Leitfrage „Wie wird das Reisen von morgen aussehen?“ zu teilen. Kreativ wird es auch in Halle 19 am Eingang Nord (Indoor): Beim „Community Painting – One Community, One Canvas“ entsteht im Stil „Malen nach Zahlen“ ein Berlin-inspiriertes Wandbild.

Nostalgische Momente verspricht der Vintage VW Bulli in Halle 23, Stand 116. Als mobiler Foto-Spot unter dem Titel „60 Years on the Road – Vintage Photo Memories“ bietet er ein persönliches Messe-Souvenir. Am Eingang Nord setzt die Installation „Say ITB – Iconic Polaroid Moment“ die Jubiläumskampagne im überdimensionalen Polaroid-Stil in Szene. Ergänzt wird dies durch die Aktion „Faces of ITB – 60 Years, One Community“, bei der ein mobiles Foto-Team Polaroid-Porträts von Persönlichkeiten aufnimmt, die die ITB Berlin prägen.

Ein weiteres Community-Highlight ist die „ITB Berlin Goodie Bag Hunt“: Täglich versteckt das Social-Media-Team eine Tasche mit Überraschungen auf dem Gelände. Ein Hinweis auf dem offiziellen Instagram-Kanal führt zur Spur – wer sie zuerst findet, darf die knallorange Tasche behalten.

Inspiration und Energie

Mit der Premiere der ITB Global Travel Collection präsentiert die ITB Berlin 2026 eine hochwertige Publikation, die historische Entwicklungen, aktuelle Trends, Innovationen sowie führende Persönlichkeiten und Visionäre des globalen Tourismus beleuchtet. Das kostenfreie Exemplar ist an allen Eingängen erhältlich; eine digitale Version ergänzt das Angebot um Videos und zusätzliche Inhalte.

Musikalisch begleitet eine eigens kuratierte „Weltenbummler“-Playlist auf Spotify das Jubiläum. Ob auf dem Weg zur Messe, in der Pause oder danach – der Soundtrack liefert Motivation für jede Messephase. Für neue Energie sorgen die „Powered by ITB – Energy Balls“, die während aller Messetage an den Eingängen verteilt werden – solange der Vorrat reicht. (red)