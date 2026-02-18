Silversea startet Renovierung der Silver Spirit

Nach der erfolgreichen Umgestaltung der Silver Muse Ende letzten Jahres erhält nun mit der Silver Spirit das nächste Schiff der Muse-Klasse seine Modernisierung. Seit ihrer Indienststellung im Jahr 2009 sowie ihrer Verlängerung und Erneuerung im Jahr 2018 steht die Silver Spirit für komfortable Erlebnisluxuskreuzfahrten. Diese werden nun mit der Modernisierung der Räumlichkeiten sowie der einführung des preisgekrönten kulinarischen Programms S.A.L.T. (Sea And Land Taste) geupdatet.

„Mit der Erneuerung jedes Schiffes gestalten wir unser Bordangebot sorgfältig um, führen moderne Konzepte ein, erweitern die Lieblingsorte unserer Gäste und verbessern die Art und Weise, wie Reisende mit Silversea die Welt erleben“, sagt Bert Hernandez, Präsident von Silversea. „Die Renovierung der Silver Spirit spiegelt unser Engagement wider, Reisen mit mehr Platz, mehr Komfort und einem tieferen Einblick in jedes Reiseziel zu bieten.“

Nordeuropa-Routen ab Mai 2026

Diesen Sommer wird die Silver Spirit zu Reisen durch Nordeuropa aufbrechen und die südnorwegischen Fjorde sowie die Geschichte des Ärmelkanals und Westeuropas erkunden. Angeboten werden folgende Routen:

Southampton nach Ijmuiden (Amsterdam) – 27. Mai bis 7. Juni: Auf dieser 11-tägigen Reise lernen Gäste beispielsweise das historische Belfast kennen. Nach Liverpool fährt das Schiff dann Richtung Norden weiter nach Schottland, wo charakteristische Inseln und Städte wie Edinburgh und Lerwick auf den Shetlandinseln warten.

Ijmuiden (Amsterdam) nach Kopenhagen – 7. bis 19. Juni: Diese 12-tägige Reise führt zu den südlichen Fjorden Norwegens, darunter Stavanger, Rosendal und Vik. Nach einem Stopp in Skagen im nördlichen Dänemark und einem Besuch des historischen deutschen Ostseehafens Warnemünde endet die Reise im malerischen Kopenhagen.

Ijmuiden (Amsterdam) nach Southampton – 16. bis 27. August: Diese Route beinhaltet insgesamt 10 Häfen in den Niederlanden, England, Wales, Nordirland und Schottland. Ein besonderes Highlight ist die Gelegenheit, während des Zwischenstopps in Newhaven (Edinburgh) das berühmte Fest Edinburgh Military Tattoo zu erleben.

Southampton nach Lissabon – 27. August bis 8. September: Die Kunst der Weinherstellung ist der Fokus dieser 12-tägigen Kreuzfahrt. Das Schiff legt in England ab, fährt weiter zu den Kanalinseln und nach Nordfrankreich, bevor es Richtung Süden nach Bordeaux geht. Dort ist ein längerer Aufenthalt während der Weinlese geplant. Anschließend geht es weiter nach Nordspanien, bevor die Reise in Lissabon endet.

Grand Voyage Mediterranean

Später im Jahr bricht die Silver Spirit zu ihrer Grand Voyage Mediterranean auf. Die 50-tägige Reise beginnt in Lissabon und führt zu 40 Zielen in 12 Ländern. Von Kulturhauptstädten wie Istanbul, Dubrovnik und Barcelona bis hin zu kleineren Häfen wie Volos, Gythion und Amalfi bietet die Kreuzfahrt tiefe Einblicke und exklusive Veranstaltungen im gesamten Mittelmeerraum. (red)