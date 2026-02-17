| news | schulung » schiff
Neue Cunard Webinare bis Sommer 2026
Cunard bietet interessierten Agents von Februar bis Juni 2026 insgesamt fünf Online-Schulungen für kompaktes Markenwissen.
Ab sofort lädt das Vertriebsteam interesseierte Reiseprofis monatlich, immer mittwochs von 9:00 bis 9:45 Uhr, zu kompakten Online‑Sessions ein. Im Fokus stehen verkaufsrelevante Updates zu ikonischen Routen – von ausgewählten Fernweh‑Zielen 2028 über das Buchungssystem POLAR Online bis hin zu den Besonderheiten an Bord der vier Queens. Dazu kommen praxisnahe Argumente und Insider‑Tipps, die Reisebüros direkt im Kund:innengespräch einsetzen können.
Die Teilnahme erfolgt über Microsoft Teams Premium – mit Ein‑Klick‑Einstieg, interaktiver Q&A‑Funktion, Chat sowie Aufzeichnungen zur späteren Ansicht.
Webinare bis Sommer 2026
Mittwoch, 25. Februar 2026: Cunard für Einsteiger - Kennenlernen der traditionsreichen Reederei und Einblick, was ein Tag an Bord zu bieten hat - von Altbekanntem (Afternoon Tea), aber auch möglicherweise Überraschendem (Fechtkurs). Zur Anmeldung HIER
Mittwoch, 25. März 2026: Welt(entdecker)reisen mit Cunard - Eine digitale Reise um die Welt - mit Tipps, Tricks und Kniffen von den Expert:innen für die Kund:innenberatung Zur Anmeldung HIER
Mittwoch, 15. April 2026: Das Buchungssystem POLAR Online - Online buchen leicht gemacht - wie man das Buchungstool effektiv nutzt - insbesondere bei Gruppenbuchungen. Zur Anmeldung HIER
Mittwoch, 20. Mai 2026: Das Cunard Sommerprogramm 2028 - das Cunard Sommerprogramm 2028 - mit neuen Routen und Highlights der Saison Zur Anmeldung HIER
Mittwoch, 17. Juni 2026 Cunard für Fortgeschrittene - Für Fragen spezifischere Fragen - unter anderem zu den Preismodellen oder Gruppenkonditionen Zur Anmeldung HIER (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
