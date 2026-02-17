tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Neue Cunard Webinare bis Sommer 2026


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Cunard bietet interessierten Agents von Februar bis Juni 2026 insgesamt fünf Online-Schulungen für kompaktes Markenwissen.

Ab sofort lädt das Vertriebsteam interesseierte Reiseprofis monatlich, immer mittwochs von 9:00 bis 9:45 Uhr, zu kompakten Online‑Sessions ein. Im Fokus stehen verkaufsrelevante Updates zu ikonischen Routen – von ausgewählten Fernweh‑Zielen 2028 über das Buchungssystem POLAR Online bis hin zu den Besonderheiten an Bord der vier Queens. Dazu kommen praxisnahe Argumente und Insider‑Tipps, die Reisebüros direkt im Kund:innengespräch einsetzen können.

Die Teilnahme erfolgt über Microsoft Teams Premium – mit Ein‑Klick‑Einstieg, interaktiver Q&A‑Funktion, Chat sowie Aufzeichnungen zur späteren Ansicht.

Webinare bis Sommer 2026

Mittwoch, 25. Februar 2026: Cunard für Einsteiger -  Kennenlernen der traditionsreichen Reederei und Einblick, was ein Tag an Bord zu bieten hat - von Altbekanntem (Afternoon Tea), aber auch möglicherweise Überraschendem (Fechtkurs). Zur Anmeldung HIER 

Mittwoch, 25. März 2026: Welt(entdecker)reisen mit Cunard - Eine digitale Reise um die Welt - mit  Tipps, Tricks und Kniffen von den Expert:innen für die Kund:innenberatung Zur Anmeldung HIER 

Mittwoch, 15. April 2026: Das Buchungssystem POLAR Online - Online buchen leicht gemacht - wie man das Buchungstool effektiv nutzt -  insbesondere bei Gruppenbuchungen. Zur Anmeldung HIER 

Mittwoch, 20. Mai 2026: Das Cunard Sommerprogramm 2028 - das Cunard Sommerprogramm 2028 - mit neuen Routen und Highlights der Saison Zur Anmeldung HIER 

Mittwoch, 17. Juni 2026 Cunard für Fortgeschrittene - Für Fragen spezifischere Fragen - unter anderem zu den Preismodellen oder  Gruppenkonditionen Zur Anmeldung HIER  (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



